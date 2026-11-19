În capitala Germaniei, Berlin, a început întâlnirea liderilor din Coaliția Voinței. La masa discuțiilor privind pacea din Ucraina participă și președintele Nicușor Dan. Acesta se întâlnește cu liderii europeni, dar și cu emisarii președintelui american Donald Trump. Miza este uriașă: printre altele, au loc ultimele întrevederi înaintea unei noi runde de negocieri de pace între Rusia și Ucraina. La reuniune participă și emisarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff.
Potrivit unui comunicat de presă transmis de Administrația Prezidențială, în cadrul discuțiilor șeful statului va susține "că orice acord de pace între Ucraina și Rusia trebuie să țină cont de interesele legitime de securitate ale Europei", în special ale statelor aflate în proximitatea conflictului, precum România.
Nicușor Dan: Securitatea Europei și a Mării Negre trebuie să fie prioritare
În cadrul reuniunii de la Berlin, președintele României va sublinia că un acord de pace solid trebuie să consolideze securitatea europeană în ansamblu, cu o atenție specială acordată Flancului Estic al NATO și regiunii Mării Negre.
Potrivit Administrației Prezidențiale, România consideră că o pace durabilă în Ucraina nu poate fi realizată fără restaurarea deplină a securității la Marea Neagră. De asemenea, Nicușor Dan va transmite că Rusiei nu trebuie să i se permită să exercite vreo influență asupra deciziilor de securitate și de politică externă ale statelor din regiune.
Poziția României are în vedere în special riscurile și efectele colaterale ale războiului asupra țărilor aflate în proximitatea conflictului.
Ce este Coaliția de Voință pentru Ucraina
Coaliția de Voință (Coalition of the Willing) este un format internațional care reunește state angajate să ofere sprijin consolidat Ucrainei și să contribuie la eforturile de negociere a păcii.
Sprijinul acordat Kievului include și posibilitatea oferirii unor garanții de securitate suficient de solide, menite să asigure caracterul durabil al unui eventual acord de pace și să împiedice declanșarea unei noi agresiuni. Inițiativa este condusă de Regatul Unit și Franța și a fost lansată în martie 2025.