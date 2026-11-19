Publicat 19 nov. 2026, 19:22 Actualizat 19 nov. 2026, 19:25 Sursă Realitatea PLUS

Fostul ministru de Externe, Cristian Diaconescu, a analizat, la Realitatea PLUS, semnificația summitului de la Shenzhen și efectele întâlnirii dintre liderii SUA, Chinei și Rusiei. În opinia sa, Vladimir Putin a obținut mai ales un câștig de imagine, fără ca marile puteri să ajungă la înțelegeri concrete asupra dosarelor internaționale.

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