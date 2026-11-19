Advertising
Advertising
ExclusivPolitica· 2 min citire
Cristian Diaconescu explică ce s-a urmărit, de fapt, la summitul de la Shenzhen. De ce întâlnirea nu a fost o nouă Yalta
Cristian Diaconescu explică ce s-a urmărit, de fapt, la summitul de la Shenzhen
Publicat19 nov. 2026, 19:22
Actualizat19 nov. 2026, 19:25
SursăRealitatea PLUS
Fostul ministru de Externe, Cristian Diaconescu, a analizat, la Realitatea PLUS, semnificația summitului de la Shenzhen și efectele întâlnirii dintre liderii SUA, Chinei și Rusiei. În opinia sa, Vladimir Putin a obținut mai ales un câștig de imagine, fără ca marile puteri să ajungă la înțelegeri concrete asupra dosarelor internaționale.
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News