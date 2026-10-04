Întrunire de lux la USR, pe un vas restaurant privat pe Sena. Nota pentru o astfel de seară poate trece de 6.000 de euro
Întrunire de lux la USR. Foto: Facebook
Mai mulți membri și simpatizanți USR, alături de reprezentanți ai altor partide din familia ALDE/Renew Europe, s-au reunit la Paris, într-un restaurant-șlep aflat pe Sena, chiar în fața Turnului Eiffel. Întâlnirea a avut loc în seara de 3 octombrie 2026, iar informațiile despre eveniment au fost publicate pe rețelele de socializare. Realitatea PLUS a cerut un punct de vedere cu privire la costurile acestei escapade și de ce a fost nevoie de o astfel de întâlnire la un astfel de restaurant de lux.
Fotografiile și mesajele publicate online arată că întâlnirea a avut o agendă politică, fiind abordate teme precum funcționarea instituțiilor publice, apărarea și securitatea României, Franței și Europei, dar și reziliența societății în fața dezinformării.
Întâlnire USR la Paris, anunțată pe rețelele de socializare
O fotografie de la întâlnirea organizată la Paris a fost publicată pe pagina de Facebook a unei simpatizante USR, alături de un mesaj în care sunt prezentate atât scopul reuniunii, cât și temele discutate.
În mesaj se precizează că participanții sunt membri și simpatizanți USR, dar și reprezentanți ai altor partide din zona ALDE/Renew Europe.
„Din când în când, chiar dacă locuim departe unii de alții, simțim nevoia să ne regăsim.
Așa cum am făcut-o aseară, la Paris.
Câteva teme principale s-au detașat ca interes aparte din partea participanților, membri și simpatizanți USR dar și reprezentanți ai altor partide ALDE / Renew Europe:
Instituții solide, indiferent de alternanța politică
Invitat: Radu Mihaiu, deputat USR, vicepreședinte USR, fost primar al Sectorului 2 București
Apărare și securitate: România, Franța, Europa
Invitați: Adrian Brezulianu, antreprenor IT, profesor la Universitatea Tehnică din Iași, membru NATO – NIAG și Cristian Seidler, secretar de stat, cabinetul viceprim-ministrului Radu Miruță
Reziliența societății în fața dezinformării
Invitați: Cătălin Bochileanu, senator USR – Diaspora și Vlad Voiculescu, europarlamentar, vicepreședinte USR
Revenim cu amănunte…”, este postarea care a anunțat evenimentul.
Participanții și-au ferit fețele în prima fotografie
Prima imagine publicată de la întâlnire îi prezintă pe participanți într-o fotografie în care aceștia își feresc chipurile de aparatul foto. Imaginea este singura fotografie publicată inițial de simpatizanta USR care a anunțat reuniunea.
Ulterior, comentariile la postare au fost blocate, după ce una dintre persoanele participante a oferit detalii despre natura întâlnirii organizate la Paris.
Informațiile despre temele discutate pot fi găsite și pe o altă pagină de Facebook, aparținând unuia dintre participanții la evenimentul din 3 octombrie.
Ce teme au fost discutate la întâlnirea de la Paris
Din informațiile publicate ulterior reiese că Radu Mihaiu, fostul primar al Sectorului 2 și deputat USR, le-a vorbit participanților despre modul în care ar trebui să funcționeze o instituție publică solidă, indiferent de schimbările politice.
O altă temă a fost apărarea și securitatea, cu referire la România, Franța și Europa. La această discuție au participat Cristian Seidler, secretar de stat în cadrul cabinetului viceprim-ministrului Radu Miruță, și Adrian Brezulianu, antreprenor în domeniul IT și profesor la Universitatea Tehnică din Iași.
Brezulianu este prezentat și ca membru NATO – NIAG. De asemenea, acesta apare în calitate de invitat pe unul dintre afișele unui eveniment organizat de Directoratul Național de Securitate Cibernetică, organism aflat în subordinea Guvernului României.
Discuțiile au vizat și modul în care societatea poate face față dezinformării. Despre această temă au vorbit senatorul USR Cătălin Bochileanu și Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătății și europarlamentar, vicepreședinte USR.
Alte fotografii îi arată pe participanți zâmbind
Dacă în prima fotografie publicată de la întâlnire participanții își feresc chipurile, ulterior au apărut și alte imagini de la reuniunea de la Paris.
În aceste fotografii, invitații nu își mai ascund fețele de camerele foto. Dimpotrivă, aceștia apar zâmbind și participând la întâlnirea organizată în capitala Franței.
Imaginile oferă și indicii despre locul în care a avut loc evenimentul, dar și despre cadrul ales pentru reuniunea politică.
Întâlnirea a avut loc pe un restaurant-șlep de pe Sena
Potrivit fotografiilor publicate de participanți, întâlnirea a avut loc la restaurantul-peniche Madmoiselle Mouche, un vas-restaurant amplasat pe Sena, în centrul Parisului.
Locul se află chiar în fața Turnului Eiffel și este destinat inclusiv organizării unor evenimente și întâlniri pentru grupuri.
Alegerea locației a atras atenția în contextul în care vasul restaurant este folosit pentru evenimente private și întâlniri ale unor companii și grupuri numeroase.
Reuniunea de la Paris nu a trecut neobservată nici în mediul online. Senatorul Cătălin Bochileanu a primit mai multe comentarii critice la postarea referitoare la întâlnirea din Île-de-France.
Cât poate costa o astfel de seară pe Sena
Costurile pentru organizarea unui eveniment privat într-o astfel de locație pot varia în funcție de numărul participanților, serviciile incluse și nivelul de exclusivitate solicitat.
Potrivit informațiilor rezultate din căutările online, pentru o astfel de escapadă costurile orientative pot porni de la aproximativ 3.800 de euro și pot ajunge până la 14.400 de euro pentru o seară, în funcție de dimensiunea grupului și de pachetul ales. Rezervarea trebuie făcută din timp.
Pentru un grup de aproximativ 40 de persoane, sunt disponibile variante care includ cocktailuri, aperitive și băuturi. În cazul unei cine însoțite de băuturi, costul poate depăși 5.000 de euro.
În cazul unui eveniment complet privat, așa cum pare să fi fost întâlnirea prezentată în fotografii, costul poate fi mai mare, în funcție de serviciile solicitate și de gradul de exclusivitate al spațiului.
Nota poate depăși 6.000 de euro
Pentru grupurile de aproximativ 40 de persoane sunt menționate și anumite reduceri, însă costul minim al unei consumații poate ajunge la aproximativ 95 de euro pentru fiecare participant.
Calculat pentru un grup de această dimensiune, doar consumația ar ajunge la aproximativ 3.800 de euro. La aceasta se pot adăuga costurile aferente închirierii și exclusivității spațiului, în funcție de pachetul ales.
În varianta prezentată în informațiile publicate online, costul total poate trece astfel de 6.000 de euro pentru o singură seară, sumă care ar include mâncare, băutură și exclusivitatea spațiului. Plata pentru astfel de rezervări se face în avans, la momentul rezervării.
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