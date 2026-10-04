Întrunire de lux la USR, pe un vas restaurant privat pe Sena. Nota pentru o astfel de seară poate trece de 6.000 de euro

Publicat 4 oct. 2026, 20:01 Sursă Realitatea PLUS

Mai mulți membri și simpatizanți USR, alături de reprezentanți ai altor partide din familia ALDE/Renew Europe, s-au reunit la Paris, într-un restaurant-șlep aflat pe Sena, chiar în fața Turnului Eiffel. Întâlnirea a avut loc în seara de 3 octombrie 2026, iar informațiile despre eveniment au fost publicate pe rețelele de socializare. Realitatea PLUS a cerut un punct de vedere cu privire la costurile acestei escapade și de ce a fost nevoie de o astfel de întâlnire la un astfel de restaurant de lux.

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