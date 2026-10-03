Arsenal descoperit la Constanța, după un banal anunț de vânzare de arme online - video

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 3 oct. 2026, 14:52

Un simplu anunț de vânzare postat pe o platformă online a dus la descoperirea unui adevărat arsenal într-o locuință din municipiul Constanța. Polițiștii au ridicat 24 de arme neletale și circa 16.000 de proiectile. Proprietarul s-a ales cu dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

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