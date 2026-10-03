Arsenal descoperit la Constanța, după un banal anunț de vânzare de arme online - video

Un simplu anunț de vânzare postat pe o platformă online a dus la descoperirea unui adevărat arsenal într-o locuință din municipiul Constanța. Polițiștii au ridicat 24 de arme neletale și circa 16.000 de proiectile. Proprietarul s-a ales cu dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor.
Acțiunea oamenilor legii s-a declanșat înn momentul în care un bărbat suspectat că oferea spre vânzare o armă neletală prin intermediul unei platforme de comerț online. Verificările au fost efectuate la 1 octombrie de către polițiștii Serviciului de Investigare a Infracționalității de Mediu din cadrul IPJ Constanța, potrivit informațiilor de pe pagina oficială a Politiei Române.
Descoperire surprinzătoare la domiciliul suspectului
În urma controlului efectuat la domiciliul bărbatului din Constanța, polițiștii au găsit nu mai puțin de 24 de arme neletale, dintre care cinci puști și 19 pistoale cu aer comprimat. De asemenea, au fost identificate 46 de recipiente care conțineau aproximativ 16.500 de proiectile metalice.
Descoperirea i-a determinat pe anchetatori să extindă verificările, iar consultațiile în bazele de date au scos la iveală faptul că persoana vizată nu deținea calitatea de deținător autorizat de arme și muniții.
Arme și muniție ridicate pentru expertize
Toate armele, proiectilele și materialele găsite au fost ridicate de polițiști pentru continuarea cercetărilor. Bunurile urmează să fie supuse unor constatări criminalistice și balistice, pentru a fi stabilite toate circumstanțele cazului.
Pe numele bărbatului a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și munițiilor.
Poliția continuă ancheta
Ancheta beneficiază și de sprijinul Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. Oamenii legii încearcă acum să stabilească proveniența întregului arsenal și dacă au existat și alte tranzacții similare realizate prin intermediul internetului.
Cazul readuce în atenție riscurile asociate comerțului ilegal cu arme și muniții, dar și monitorizarea atentă a platformelor online utilizate pentru astfel de tranzacții.