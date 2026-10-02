Nicușor Dan, mesaj după întâlnirea cu Donald Trump: „Statele Unite se pot baza pe România”

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj după ce l-a întâlnit pe președintele american Donald Trump, la New York, în cadrul unei recepții găzduite cu ocazia Adunării Generale a ONU. Șeful statului a reafirmat importanța Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite și angajamentul țării noastre de a-și consolida apărarea.
„O onoare să îl întâlnesc pe Președintele Donald Trump în New York, la recepția pe care a găzduit-o pentru Adunarea Generală a ONU”, a scris Nicușor Dan.
Președintele României a subliniat că țara noastră își dorește să aprofundeze relația cu Statele Unite și să contribuie la consolidarea securității și prosperității ambelor națiuni.
„România își prețuiește profund Parteneriatul Strategic cu Statele Unite. Ambiția noastră este clară: să lucrăm cu Președintele Trump pentru a duce această relație specială la noi înălțimi și să aducem mai multă securitate și prosperitate pentru ambele noastre națiuni”, a transmis acesta.
Nicușor Dan: „România își va face partea pentru a-și întări propria apărare și descurajare”
Șeful statului a descris prezența militară și economică a Statelor Unite în România drept vitală pentru securitatea și prosperitatea țării. Totodată, a afirmat că România își va asuma partea sa de responsabilitate pentru întărirea apărării și descurajării.
„Suntem de acord: securitatea începe acasă. România își va face partea pentru a-și întări propria apărare și descurajare. Ca unul dintre cei mai apropiați aliați ai Americii în Europa de Sud-Est, vom continua să ne onorăm angajamentele. Statele Unite se pot baza pe România”, a mai scris Nicușor Dan.