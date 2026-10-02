Nicușor Dan, mesaj după întâlnirea cu Donald Trump: „Statele Unite se pot baza pe România”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 2 oct. 2026, 15:27

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj după ce l-a întâlnit pe președintele american Donald Trump, la New York, în cadrul unei recepții găzduite cu ocazia Adunării Generale a ONU. Șeful statului a reafirmat importanța Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite și angajamentul țării noastre de a-și consolida apărarea.

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