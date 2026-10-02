Trump l-ar fi întrebat pe Grok cum ar reacționa venezuelenii la capturarea lui Maduro

Scris de Darius Stănescu Publicat: 2 oct. 2026, 15:47

Președintele american Donald Trump l-ar fi întrebat pe chatbotul Grok cum ar reacționa venezuelenii dacă Nicolás Maduro ar fi capturat, cu aproximativ o lună înaintea operațiunii americane din Venezuela. Discuția ar fi avut loc în decembrie 2025, la Casa Albă, în timpul unei întâlniri private cu Elon Musk.

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