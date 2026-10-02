Trump l-ar fi întrebat pe Grok cum ar reacționa venezuelenii la capturarea lui Maduro

Președintele american Donald Trump l-ar fi întrebat pe chatbotul Grok cum ar reacționa venezuelenii dacă Nicolás Maduro ar fi capturat, cu aproximativ o lună înaintea operațiunii americane din Venezuela. Discuția ar fi avut loc în decembrie 2025, la Casa Albă, în timpul unei întâlniri private cu Elon Musk.
Ce i-ar fi răspuns Grok lui Trump
În timpul întâlnirii, Trump ar fi petrecut ore întregi adresându-i întrebări lui Grok despre președinția sa, moștenirea politică și situația din Venezuela. Una dintre întrebări ar fi vizat reacția populației venezuelene în cazul capturării lui Maduro.
Potrivit unui oficial prezent la întâlnire, chatbotul ar fi descris regimul lui Maduro drept represiv și profund nepopular și ar fi estimat că mulți venezueleni ar celebra înlăturarea liderului. După capturarea lui Maduro, pe 3 ianuarie 2026, au fost raportate manifestări de bucurie în Venezuela. Trump ar fi rămas impresionat de răspunsul lui Grok.
Relatarea nu arată însă că Grok i-ar fi recomandat direct lui Trump să-l captureze pe Maduro. Chatbotul ar fi fost întrebat despre reacția posibilă a venezuelenilor, nu despre emiterea unui ordin militar.
Tensiunile dintre Washington și Caracas
Întâlnirea dintre Trump și Musk ar fi avut loc într-o perioadă de escaladare a tensiunilor dintre Statele Unite și Venezuela. Administrația americană desfășura Operațiunea Southern Spear împotriva unor ambarcațiuni pe care le acuza de legături cu traficul de droguri și intensifica presiunea asupra guvernului Maduro. Washingtonul declarase administrația acestuia organizație teroristă străină, potrivit relatării Euronews.
În paralel, administrația Trump pregătea scenarii pentru perioada de după o eventuală înlăturare a lui Maduro. Informațiile despre discuția cu Grok readuc în atenție întrebările privind rolul inteligenței artificiale în analiza unor decizii cu implicații militare și geopolitice.
Inteligența artificială și deciziile Pentagonului
Dezvăluirea apare într-un context în care guvernul american extinde utilizarea inteligenței artificiale în activitățile publice și de apărare. ChatGPT, Llama și Claude au fost aprobate pentru anumite funcții în instituțiile americane, iar Euronews notează că Grok este folosit, de asemenea, în unele servicii guvernamentale.
Tot în această săptămână, secretarul Apărării Pete Hegseth i-a desemnat pe Elon Musk, fondatorul Anduril, Palmer Luckey, și pe fostul președinte al Camerei Reprezentanților, Newt Gingrich, să conducă împreună un studiu al Pentagonului privind viitorul războiului. Inițiativa, numită Project Meridian, urmează să analizeze timp de 120 de zile ce tehnologii și capabilități militare ar putea fi necesare în conflictele viitoare.