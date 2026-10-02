Doliu uriaș în muzică. A murit o legendă a rockului

Conrad „Cronos” Lant, solistul și basistul trupei britanice Venom, a murit la vârsta de 63 de ani. Formația a anunțat decesul pe 1 octombrie 2026, într-un mesaj în care a omagiat contribuția muzicianului la istoria metalului extrem. Cauza morții nu a fost făcută publică.
Voce emblematică a trupei Venom, Cronos a contribuit la dezvoltarea unui sound care a influențat generații de muzicieni din thrash, death și black metal. Albumele „Welcome to Hell” și „Black Metal” au devenit repere pentru scena metalului extrem, consolidând locul formației britanice în istoria genului.
Mesajul trupei Venom
„Cu profundă tristețe și cu inimile frânte anunțăm că Conrad «Cronos» Lant a încetat din viață”, au transmis membrii Venom în comunicatul dedicat muzicianului.
Trupa a evocat rolul pe care acesta l-a avut de-a lungul carierei, de la primele înregistrări până la albumele care au consacrat formația.
„Timp de peste patru decenii, vocea, basul și viziunea lui Conrad au fost în centrul trupei Venom. De la primele sunete întunecate ale albumului «Welcome to Hell», trecând prin «Black Metal», «At War with Satan», «Possessed» și mai departe, a creat ceva care a schimbat pentru totdeauna muzica heavy”, se arată în mesaj.
Membrii formației l-au descris drept un artist „fără compromisuri, neînfricat și inconfundabil”, subliniind că Venom și-a construit identitatea urmând propriul drum, fără să se conformeze regulilor.
Omagiul fiului său, Nathan
Nathan, fiul lui Conrad Lant, le-a mulțumit fanilor pentru sprijinul oferit tatălui său de-a lungul anilor. În mesajul inclus în comunicatul formației, acesta a spus că muzica lui Cronos va continua să trăiască.
„Vreau să le mulțumesc tuturor celor din Legions pentru sprijinul pe care i l-ați oferit tatălui meu de-a lungul anilor. Știu că vă aprecia foarte mult pe toți. Și-a pus sufletul în muzică, iar muzica lui va dăinui. Legenda lui Cronos nu va muri niciodată”, a transmis Nathan.
La rândul lor, membrii Venom au adăugat: „Muzica lui nu va muri niciodată. Vocea lui nu se va stinge niciodată”, amintind de legătura artistului cu fanii formației din întreaga lume.
Ultimul album lansat cu Venom
Cronos a rămas activ muzical până în ultimul an al vieții. Venom a lansat pe 1 mai 2026 albumul „Into Oblivion”, al șaisprezecelea material de studio al formației.
Discul a fost înregistrat în formula Cronos, la voce și bas, Rage, la chitară, și Danté, la tobe. „Into Oblivion” a reprezentat primul album nou al trupei după „Storm the Gates”, apărut în 2018.