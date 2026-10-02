Doliu uriaș în muzică. A murit o legendă a rockului

Publicat 2 oct. 2026, 12:59 Actualizat 2 oct. 2026, 13:02

Conrad „Cronos” Lant, solistul și basistul trupei britanice Venom, a murit la vârsta de 63 de ani. Formația a anunțat decesul pe 1 octombrie 2026, într-un mesaj în care a omagiat contribuția muzicianului la istoria metalului extrem. Cauza morții nu a fost făcută publică.

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