Franța adoptă austeritatea dură de tip Bolojan: salarii și pensii înghețate, tăieri în administrațiile locale și taxe majorate

Guvernul francez a prezentat joi, 1 octombrie, proiectul de buget pentru 2027, bazat pe un amplu pachet de austeritate, care include înghețarea salariilor din sectorul public și a pensiilor, reducerea cheltuielilor administrațiilor locale și introducerea unor taxe noi. Decizia vine într-un context în care costurile de finanțare ale statului francez au atins cel mai ridicat nivel din ultimii 24 de ani. Unele dintre măsurile anunțate la Paris amintesc de programul de reducere a cheltuielilor bugetare promovat și în România de premierul Ilie Bolojan.
Proiectul bugetului de stat și proiectul de finanțare a sistemului de securitate socială pentru anul 2027 au fost prezentate joi și urmează să fie dezbătute în Parlament.
Executivul francez susține că este nevoie de măsuri nepopulare pentru a limita creșterea deficitului și a restabili încrederea investitorilor, arată publicația economică germană Capital.
Salarii și pensii înghețate, tăieri pentru administrațiile locale
Proiectul de buget pentru 2027 prevede înghețarea salariilor din sistemul public și a majorității pensiilor. În plus, guvernul intenționează să reducă finanțarea municipalităților și să limiteze unele cheltuieli din sănătate.
Totodată, sunt vizate reduceri ale facilităților fiscale acordate companiilor, însă autoritățile exclud, deocamdată, o majorare generală a taxelor pentru populație și mediul de afaceri.
Ministrul Finanțelor, Roland Lescure, a declarat că pachetul de măsuri este necesar pentru revenirea la o disciplină fiscală strictă.
Taxe noi pentru companii, aeroporturi și produse cu zahăr
Proiectul de buget include mai multe măsuri fiscale nepopulare, scrie BFM TV.
Vor fi menținute taxele suplimentare pentru persoanele cu venituri foarte mari, care garantează o impozitare minimă de 20% pentru cei cu venituri de peste 250.000 de euro pe an și pentru cuplurile care câștigă mai mult de 500.000 de euro.
Va fi păstrată și suprataxa aplicată marilor companii cu afaceri de peste un miliard de euro în Franța, chiar dacă nivelul acesteia va fi redus cu 30%.
În plus, statul va majora semnificativ taxele aplicate administratorilor de autostrăzi și aeroporturi, cu scopul de a dubla veniturile colectate din această sursă la 1,4 miliarde de euro anual.
De asemenea, este prevăzută și o taxă nouă aplicată furnizorilor de kerosen, banii urmând să fie utilizați pentru dezvoltarea combustibililor sustenabili din aviație.
În același timp, celebra „taxă pe sucuri” va fi extinsă și asupra unor produse procesate cu conținut ridicat de zahăr, inclusiv biscuiți, prăjituri, cereale, înghețată și produse de cofetărie.
Economii de 54 de miliarde de euro pentru reducerea deficitului
Scopul executivului francez este reducerea deficitului bugetar la 5% din PIB în 2027 și să revină la pragul european de 3% până în 2029, arată BFM TV.
Pentru atingerea obiectivului, guvernul a inclus în buget măsuri noi în valoare de 43 de miliarde de euro, care, împreună cu economiile deja programate, vor genera un efort total de consolidare fiscală de 54 de miliarde de euro.
Potrivit unor estimări recente, citate de BFM TV, în absența unor măsuri de corecție, deficitul bugetar al Franței ar putea crește de la aproximativ 5% din PIB în 2026 la aproape 7% până în 2030, iar datoria publică ar urma să depășească 130% din PIB.
Acestor îngrijorări li se adaugă și incertitudinea politică generată de apropierea alegerilor prezidențiale și de promisiunile costisitoare făcute de principalele forțe politice aflate în competiție.
Nemulțumiri și proteste față de planul de austeritate
Anunțul guvernului a provocat deja reacții puternice. Angajați din sectorul public au declanșat proteste împotriva înghețării salariilor, iar nemulțumirea se extinde și în mediul educațional, unde studenții contestă reducerea resurselor destinate școlilor și universităților.
În ciuda criticilor, executivul de la Paris susține că măsurile sunt inevitabile. Pe de altă parte, însă, încercările precedente de a impune planuri de austeritate au dus la căderea a doi premieri, iar actualul guvern nu beneficiază de o majoritate parlamentară stabilă.