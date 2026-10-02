UE a cheltuit 17,9 miliarde de euro pentru ieftinirea energiei. Ce reproșează Comisia Europeană guvernelor

Scris de Darius Stănescu Publicat: 2 oct. 2026, 08:14

Guvernele Uniunii Europene au alocat 17,9 miliarde de euro în 2026 pentru a limita impactul scumpirii energiei asupra populației și companiilor, însă peste două treimi din sprijin constă în măsuri generale privind prețurile, nu în ajutoare direcționate către cei mai vulnerabili. Comisia Europeană cere statelor membre să își regândească intervențiile, astfel încât acestea să limiteze costurile bugetare și să susțină reducerea dependenței de combustibilii fosili.

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