Realitatea.NET
Social· 1 min citire

Ciobanul de 19 ani, căutat de sute de oameni, ar fi revenit acasă nevătămat - surse

Ionuț Alin Constantin

Ionuț Alin Constantin

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat2 oct. 2026, 07:23
Actualizat2 oct. 2026, 07:32

Răsturnare de situație în cazul tânărului cioban din Bistrița-Năsăud, dispărut de la stână marți, 29 septembrie, și căutat de sute de oameni. Băiatul ar fi revenit acasă nevătămat, după cum a transmis vineri dimineață un prieten de-al său. Deocamdată, nu sunt lămurite circumstanțele dispariției și nici cele ale revenirii sale.

Vineri dimineață, unul dintre prietenii tânărului dispărut, care s-a implicat activ în căutarea sa, a postat anunțat printr-un mesaj pe rețelele de socializare că acesta s-a întors acasă teafăr.

„Alin, băiatul dispărut din Runcu Salvei, a revenit acasă! Este teafăr”, a fost mesajul lui Ionuț N, citat de Bistriteanul.ro.

Deocamdată nu se știe unde a fost ciobanul în cele trei zile în care a fost căutat și nici de ce nu a luat legătura cu familia și apropiații săi.

Ionuț Alin Constantin, un tânăr cioban de 19 ani din Runcu Salvei, a plecat în ziua de 29 septembrie cu oile și nu s-a mai întors, iar o zi mai târziu, familia l-a dat dispărut.

Vineri, căutările au fost extinse și sute de persoane, printre care și polițiști și chiar salvamontiști, care au folosit inclusiv drone cu termoviziune, însă fără rezultat.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe