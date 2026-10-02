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Social· 1 min citire
Ciobanul de 19 ani, căutat de sute de oameni, ar fi revenit acasă nevătămat - surse
Ionuț Alin Constantin
Publicat2 oct. 2026, 07:23
Actualizat2 oct. 2026, 07:32
Răsturnare de situație în cazul tânărului cioban din Bistrița-Năsăud, dispărut de la stână marți, 29 septembrie, și căutat de sute de oameni. Băiatul ar fi revenit acasă nevătămat, după cum a transmis vineri dimineață un prieten de-al său. Deocamdată, nu sunt lămurite circumstanțele dispariției și nici cele ale revenirii sale.
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