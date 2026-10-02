Ciobanul de 19 ani, căutat de sute de oameni, ar fi revenit acasă nevătămat - surse

Publicat 2 oct. 2026, 07:23 Actualizat 2 oct. 2026, 07:32

Răsturnare de situație în cazul tânărului cioban din Bistrița-Năsăud, dispărut de la stână marți, 29 septembrie, și căutat de sute de oameni. Băiatul ar fi revenit acasă nevătămat, după cum a transmis vineri dimineață un prieten de-al său. Deocamdată, nu sunt lămurite circumstanțele dispariției și nici cele ale revenirii sale.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre ciobandisparutBistrița-Năsăudpolitie