Dronă prăbușită la Plaurul, în Tulcea. Impactul cu solul, urmat de un incendiu: precizările MApN

Publicat 2 oct. 2026, 07:58 Actualizat 2 oct. 2026, 08:05

Un obiect, posibil o dronă aeriană, s-a prăbușit vineri dimineață în zona localității Plaurul, județul Tulcea, după noi atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România. Obiectul a provocat un incendiu, însă nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale, potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN).

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