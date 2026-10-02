Dronă prăbușită la Plaurul, în Tulcea. Impactul cu solul, urmat de un incendiu: precizările MApN

Un obiect, posibil o dronă aeriană, s-a prăbușit vineri dimineață în zona localității Plaurul, județul Tulcea, după noi atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România. Obiectul a provocat un incendiu, însă nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale, potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN).
MApN a transmis, vineri dimineață, că în noaptea de 1 spre 2 octombrie, sistemul său de supraveghere radar a detectat noi atacuri cu drone asupra unor obiective din Ucraina, în proximitatea frontierei cu România, în zona de nord a județului Tulcea.
În jurul orei 05:00, autoritățile au raportat căderea unui obiect, posibil o dronă aeriană, în zona localității Plaurul. În urma incidentului s-a produs un incendiu, însă acesta nu a provocat victime și nici pagube materiale.
Intervenție a pompierilor și a echipelor MApN
La fața locului au fost direcționate o autospecială a IGSU și echipe ale MApN pentru stingerea incendiului.
Zona a fost securizată, iar echipe specializate ale Ministerului Apărării Naționale urmează să efectueze cercetări la fața locului pentru stabilirea circumstanțelor producerii incidentului.
MApN: Nu a fost raportată nicio pătrundere în spațiul aerian românesc
Ministerul Apărării Naționale precizează că, în pofida atacurilor desfășurate în apropierea frontierei, sistemele radar nu au indicat intrarea unei drone în spațiul aerian al României.
„Sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale nu au raportat nicio pătrundere neautorizată în spațiul aerian național în cursul nopții trecute”, transmite MApN.
Autoritățile precizează că situația este în dinamică, iar informații suplimentare vor fi comunicate pe măsură ce acestea vor fi disponibile.