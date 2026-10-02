Dunărea, la un nivel de trei ori mai mic decât media lunii octombrie. Prognoza INHGA

Debitul Dunării la intrarea în țară, în secțiunea Baziaș, va rămâne staționar în următoarele trei zile, la 1.350 de metri cubi pe secundă, după care va scădea ușor până la 1.250 mc/s, în data de 8 octombrie, potrivit prognozei făcute publice de Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA).
Potrivit hidrologilor, valorile se mențin mult sub media multianuală pentru luna octombrie, care este de 3.900 mc/s.
„Debitul Dunării la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi staționar în următoarele trei zile, la valoarea de 1.350 mc/s, apoi în scădere ușoară până în data de 8 octombrie, la valoarea de 1.250 mc/s, situându-se sub media multianuală a lunii octombrie (3.900 mc/s)”, precizează INHGA în prognoza publicată.
Cum vor evolua debitele Dunării în aval de Porțile de Fier?
În aval de Porțile de Fier, debitele Dunării vor fi, în general, în scădere. Excepție fac primele două zile ale intervalului prognozat, când valorile vor fi relativ staționare pe sectorul Brăila-Tulcea, transmis specialiștii INHGA.
Evoluția debitelor vine după ce Dunărea a înregistrat în vara acestui an unele dintre cele mai scăzute valori din istorie.
Impact major la Cernavodă: două reactoare, oprite
Nivelul foarte scăzut al fluviului a avut și consecințe asupra activității Centralei Nucleare de la Cernavodă. Debitele reduse ale Dunării au determinat închiderea celor două reactoare ale centralei, care asigurau aproximativ 20% din energia dispecerizabilă, potrivit informațiilor citate de INHGA.
Prognoza hidrologică indică, astfel, menținerea unor debite considerabil sub media specifică perioadei, cel puțin până la începutul lunii octombrie.