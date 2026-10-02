Dunărea, la un nivel de trei ori mai mic decât media lunii octombrie. Prognoza INHGA

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 2 oct. 2026, 07:48

Debitul Dunării la intrarea în țară, în secțiunea Baziaș, va rămâne staționar în următoarele trei zile, la 1.350 de metri cubi pe secundă, după care va scădea ușor până la 1.250 mc/s, în data de 8 octombrie, potrivit prognozei făcute publice de Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA).

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