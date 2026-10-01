A murit la 25 de ani după o supradoză de cofeină. Tânărul a fost găsit desculț, vomitând sânge

Un tânăr de doar 25 de ani și-a pierdut viața după ce a consumat o cantitate foarte mare de cofeină sub formă de capsule cumpărate de pe internet. Alfie Goddard a fost găsit într-o stare gravă pe o stradă din Colchester, Essex, mergând desculț și vomitând sânge.
Tânărul a ajuns de urgență la spital, însă starea sa s-a deteriorat rapid. Medicii au încercat să îl salveze după ce a suferit un stop cardiac, dar Alfie a murit.
Circumstanțele în care s-a produs decesul au fost analizate în cadrul unei anchete medico-legale. Potrivit The Sun, rezultatele testelor toxicologice au arătat că nivelul de cofeină din organismul tânărului se afla în intervalul asociat deceselor provocate de această substanță.
Capsule cu cofeină comandate de pe internet
Alfie Goddard locuia într-un centru rezidențial cu sprijin. În ziua în care a murit, comportamentul său s-a schimbat radical, iar ceea ce au observat cei din jur a indicat că se afla într-o stare gravă.
Tânărul a fost văzut mergând printre mașinile aflate în mișcare, fără încălțăminte și vomitând sânge. La un moment dat, Alfie a încercat chiar să apeleze serviciul de urgență, însă nu a reușit să vorbească suficient de clar pentru a explica ce i se întâmpla.
Personalul centrului rezidențial a solicitat ajutor, iar polițiștii și paramedicii au ajuns la fața locului. Alfie a fost preluat și transportat la spital, însă, în ciuda intervenției medicale, a suferit un stop cardiac și a murit.
Ulterior, polițiștii au efectuat o percheziție în camera în care locuia tânărul. Acolo au fost descoperite mai multe capsule care conțineau cofeină.
Anchetatorii au stabilit că respectivele capsule au avut legătură cu starea în care Alfie s-a aflat în ziua decesului, după ce acesta consumase un număr mare de comprimate cu cofeină.
Nivelul de cofeină era asociat cazurilor mortale
Testele toxicologice efectuate după moartea tânărului au oferit un indiciu important cu privire la cauza decesului. Concentrația de cofeină identificată în organismul lui Alfie se afla în intervalul întâlnit în cazurile de intoxicație fatală.
Ancheta medico-legală a stabilit că Alfie consumase, în cursul aceleiași zile, un număr mare de comprimate care conțineau cofeină, în locuința sa.
Medicul legist Lincoln Brookes a concluzionat că tânărul a murit în urma toxicității provocate de cofeină.
Alfie avea și un istoric medical complex. Fusese diagnosticat cu schizofrenie paranoidă, tulburare din spectrul autist și ADHD și avea, de asemenea, un istoric de consum de mai multe substanțe.
Familia spune că era preocupat de suplimente
Familia lui Alfie a povestit în cadrul anchetei că tânărul devenise preocupat de diferite suplimente și produse pentru sănătate pe care le putea comanda cu ușurință de pe internet.
Sora sa, Daisy, a explicat că vulnerabilitățile fratelui ei deveneau deosebit de periculoase atunci când avea posibilitatea să cumpere fără dificultate cantități mari din produsele asupra cărora ajungea să se fixeze.
Familia încercase să îi limiteze consumul, însă Alfie obișnuia să comande suplimente în cantități mari. Accesul facil la astfel de produse a reprezentat o preocupare pentru cei apropiați lui.
După încheierea anchetei, Daisy și-a descris fratele ca fiind un tânăr bun și sensibil, căruia îi plăcea să își facă familia și prietenii să râdă.
Ea a atras însă atenția asupra riscurilor asociate produselor foarte concentrate cu cofeină care pot fi cumpărate online. Faptul că aceste produse sunt legale poate face ca unele persoane să subestimeze pericolele pe care le implică.