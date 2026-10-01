A murit la 25 de ani după o supradoză de cofeină. Tânărul a fost găsit desculț, vomitând sânge

Publicat 1 oct. 2026, 19:28 Sursă The Sun

Un tânăr de doar 25 de ani și-a pierdut viața după ce a consumat o cantitate foarte mare de cofeină sub formă de capsule cumpărate de pe internet. Alfie Goddard a fost găsit într-o stare gravă pe o stradă din Colchester, Essex, mergând desculț și vomitând sânge.

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