MAE, atenționare de călătorie pentru români. Controale prelungite la frontiere Poloniei cu Germania și Lituania

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 1 oct. 2026, 19:54

Ministerul Afacerilor Externe a emis joi un avertisment pentru cetățenii români aflați, în tranzit sau care intenționează să călătorească în Polonia, în contextul deciziei autorităților poloneze de a prelungi până la 30 martie 2027 controalele temporare la frontiera cu Germania și Lituania. Măsura este în vigoare din 7 iulie 2025.

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