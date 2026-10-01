MAE, atenționare de călătorie pentru români. Controale prelungite la frontiere Poloniei cu Germania și Lituania

Ministerul Afacerilor Externe a emis joi un avertisment pentru cetățenii români aflați, în tranzit sau care intenționează să călătorească în Polonia, în contextul deciziei autorităților poloneze de a prelungi până la 30 martie 2027 controalele temporare la frontiera cu Germania și Lituania. Măsura este în vigoare din 7 iulie 2025.
Controale la frontierele Poloniei cu Germania și Lituania
Potrivit MAE, în acest context, timpii de așteptare în punctele de trecere a frontierei cu cele două state, pe sensul de intrare în Republica Polonă, pot înregistra creșteri.
Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Varșovia, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și preluate de operatorii call center în regim de permanență: +48 22 628 31 56; +48 22 622 25 70.
Unde pot cere ajutor românii aflați în Polonia
Totodată, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență au la dispoziție numărul de telefon de permanență al Ambasadei României la Varșovia: +48 694 486 683.
MAE recomandă consultarea paginilor de internet varsovia.mae.ro și www.mae.ro și reamintește cetățenilor români care călătoresc în străinătate că aceștia au la dispoziție aplicația 'Călătorește informat', care oferă informații și sfaturi de călătorie.