Realitatea.NET
Social· 1 min citire

MAE, atenționare de călătorie pentru români. Controale prelungite la frontiere Poloniei cu Germania și Lituania

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 1 oct. 2026, 19:54

Ministerul Afacerilor Externe a emis joi un avertisment pentru cetățenii români aflați, în tranzit sau care intenționează să călătorească în Polonia, în contextul deciziei autorităților poloneze de a prelungi până la 30 martie 2027 controalele temporare la frontiera cu Germania și Lituania. Măsura este în vigoare din 7 iulie 2025.

Controale la frontierele Poloniei cu Germania și Lituania

Potrivit MAE, în acest context, timpii de așteptare în punctele de trecere a frontierei cu cele două state, pe sensul de intrare în Republica Polonă, pot înregistra creșteri.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Varșovia, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și preluate de operatorii call center în regim de permanență: +48 22 628 31 56; +48 22 622 25 70.

Unde pot cere ajutor românii aflați în Polonia

Totodată, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență au la dispoziție numărul de telefon de permanență al Ambasadei României la Varșovia: +48 694 486 683.

MAE recomandă consultarea paginilor de internet varsovia.mae.ro și www.mae.ro și reamintește cetățenilor români care călătoresc în străinătate că aceștia au la dispoziție aplicația 'Călătorește informat', care oferă informații și sfaturi de călătorie.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Justitie

Judecătorii au luat decizia în cazul vicepreședintelui USR Dâmbovița, reținut de DIICOT în dosarul utilajului de 1,75 milioane de euro

Judecătorii au luat decizia în cazul vicepreședintelui USR Dâmbovița, reținut de DIICOT în dosarul utilajului de 1,75 milioane de euro

Polițist din Ilfov, ajuns la spital după o supradoză. Agentul le-ar fi spus colegilor că a fost drogat și violat

Polițist din Ilfov, ajuns la spital după o supradoză. Agentul le-ar fi spus colegilor că a fost drogat și violat

Patru persoane, reținute în Brașov într-un dosar privind firme cu datorii la stat. Procurorii anchetează un mecanism de evitare a răspunderii

Patru persoane, reținute în Brașov într-un dosar privind firme cu datorii la stat. Procurorii anchetează un mecanism de evitare a răspunderii

Doi oameni, reținuți la Galați după ce ar fi adus din Spania droguri ascunse într-un colet. Anchetatorii au găsit canabis și cocaină

Doi oameni, reținuți la Galați după ce ar fi adus din Spania droguri ascunse într-un colet. Anchetatorii au găsit canabis și cocaină

Doi bărbați, trimiși în judecată după ce au lovit cu mașina o autospecială de Poliție. Un camion transporta peste 20 de metri cubi de lemn fără acte

Doi bărbați, trimiși în judecată după ce au lovit cu mașina o autospecială de Poliție. Un camion transporta peste 20 de metri cubi de lemn fără acte

Mai multe știri din Social

Mai Multe