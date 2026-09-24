Berlinul trimite inteligența artificială la supraveghere pe străzi. Camerele vor detecta automat violențele

Poliția din Berlin a lansat joi un proiect pilot de supraveghere bazat pe inteligența artificială, destinat zonelor din capitala Germaniei considerate cu rată ridicată a criminalității. Inițiativa este controversată și întâmpină opoziție politică, în special din partea formațiunilor care se tem că noul sistem ar putea duce la o supraveghere excesivă a populației, relatează AFP.
Tehnologia utilizată nu presupune recunoaștere facială. Poliția vorbește despre o „AI spațială”, capabilă să analizeze mișcările surprinse de camere și să facă diferența între situațiile care ar putea indica o infracțiune și activitățile fără caracter periculos.
Cum va funcționa sistemul de supraveghere
Camerele instalate în cadrul proiectului vor fi conectate la ecrane inactive sau goale. Acestea nu vor afișa permanent imagini sau informații, ci vor furniza date doar atunci când sistemul de inteligență artificială detectează o situație care declanșează o alertă.
Poliția explică faptul că tehnologia poate identifica inclusiv situații care, la prima vedere, ar putea fi confundate cu incidente. Sistemul poate, de exemplu, „să recunoască dacă cineva a căzut sau dacă a fost lovită o minge de fotbal”, astfel încât să fie reduse alarmele false.
În schimb, „situațiile violente și actele de vandalism” pot fi „identificate automat și raportate unui ofițer de poliție”, potrivit poliției din Berlin. Decizia privind o eventuală intervenție îi va aparține ulterior ofițerului.
Protecția datelor, una dintre principalele probleme
Autoritățile germane trebuie să țină cont de legislația strictă privind protecția datelor. Din acest motiv, anumite zone considerate sensibile, printre care intrările în clădiri, trebuie făcute de nerecunoscut în imaginile analizate de sistem.
Șefa poliției din Berlin, Barbara Slowik Meisel, a justificat implementarea proiectului prin nevoia de a menține un „nivel ridicat de securitate”, în condițiile unui număr tot mai mare de apeluri și ale unor „resurse umane limitate”.
„Numai prin utilizarea tehnologiilor moderne vom putea asigura protecția locuitorilor orașului în viitor”, a afirmat Barbara Slowik Meisel, juristă de profesie.
Opoziție politică față de noua tehnologie
Asigurările poliției nu au eliminat însă criticile. Oponenții proiectului se tem că utilizarea inteligenței artificiale în spațiul public ar putea extinde supravegherea statului asupra locuitorilor Berlinului.
Printre contestatari se află partidul radical de stânga Die Linke, care a câștigat alegerile de duminică din capitală, precum și ecologiștii. Cele două formațiuni au depus împreună o contestație în justiție împotriva legii care autorizează proiectul.
La sfârșitul lunii august, reprezentanții acestora și-au exprimat îngrijorarea cu privire la posibilitatea creării unei „mega-baze de date”, despre care au spus că ar putea „spulbera toate limitele statului de drept”.
Testele încep în cartierul Kotti
Proiectul pilot va începe după o perioadă de aproximativ patru săptămâni necesară pentru instalarea și configurarea camerelor.
Prima zonă în care va fi testată tehnologia este cartierul multicultural supranumit „Kotti”. Zona este cunoscută pentru viața de noapte și traficul de droguri.
Poliția din Berlin intenționează ca, ulterior, sistemul să fie extins și în alte cartiere desemnate drept „zone cu criminalitate ridicată”.