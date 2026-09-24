Berlinul trimite inteligența artificială la supraveghere pe străzi. Camerele vor detecta automat violențele

Publicat 24 sept. 2026, 21:05 Sursă Agerpres

Poliția din Berlin a lansat joi un proiect pilot de supraveghere bazat pe inteligența artificială, destinat zonelor din capitala Germaniei considerate cu rată ridicată a criminalității. Inițiativa este controversată și întâmpină opoziție politică, în special din partea formațiunilor care se tem că noul sistem ar putea duce la o supraveghere excesivă a populației, relatează AFP.

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