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Sport· 2 min citire
Ronald Koeman, în doliu. Soția fostului selecționer al Olandei a murit după o lungă luptă cu cancerul
Ronald Koeman și soția
Ronald Koeman trece printr-o perioadă extrem de dificilă. Fostul selecționer al naționalei Olandei a anunțat că soția sa, Bartina, a încetat din viață la vârsta de 65 de ani, după mai mulți ani în care s-a confruntat cu cancerul.
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