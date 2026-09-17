Ronald Koeman, în doliu. Soția fostului selecționer al Olandei a murit după o lungă luptă cu cancerul

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 17 sept. 2026, 21:47

Ronald Koeman trece printr-o perioadă extrem de dificilă. Fostul selecționer al naționalei Olandei a anunțat că soția sa, Bartina, a încetat din viață la vârsta de 65 de ani, după mai mulți ani în care s-a confruntat cu cancerul.

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