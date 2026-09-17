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Ronald Koeman, în doliu. Soția fostului selecționer al Olandei a murit după o lungă luptă cu cancerul

Ronald Koeman și soția

Ronald Koeman și soția

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 17 sept. 2026, 21:47

Ronald Koeman trece printr-o perioadă extrem de dificilă. Fostul selecționer al naționalei Olandei a anunțat că soția sa, Bartina, a încetat din viață la vârsta de 65 de ani, după mai mulți ani în care s-a confruntat cu cancerul.

Vestea a fost făcută publică joi chiar de Ronald Koeman, printr-un mesaj emoționant transmis pe rețelele de socializare. Fostul mare fotbalist și antrenor al Barcelonei și-a luat rămas-bun de la femeia alături de care și-a construit familia.

Mesajul transmis de Ronald Koeman

În mesajul său, Ronald Koeman a vorbit despre pierderea soției sale și despre dragostea pe care i-o poartă.

„Cu o tristețe profundă, dar și cu multă mândrie și dragoste, ne luăm rămas bun de la frumoasa mea soție, iubită mamă și bunică”, a transmis fostul selecționer al Olandei.

Bartina Koeman avea 65 de ani și s-a luptat mai mulți ani cu o formă de cancer. În această perioadă, Ronald Koeman i-a fost alături, în timp ce și-a continuat cariera în fotbal.

Ronald Koeman, fost selecționer al Olandei

Ronald Koeman este una dintre figurile importante ale fotbalului olandez. Ca jucător, a evoluat inclusiv pentru FC Barcelona, iar ulterior a avut o carieră îndelungată pe banca tehnică.

În ultimii ani, Koeman a ocupat postul de selecționer al reprezentativei Olandei și a condus echipa la cea mai recentă ediție a Cupei Mondiale.

Parcursul formației batave s-a încheiat în faza eliminatorie, după un meci decis la loviturile de departajare împotriva Marocului. Ulterior eliminării, Ronald Koeman și-a anunțat demisia din funcția de selecționer.

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