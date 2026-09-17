Doliu în lumea influencerilor! Maria a murit la doar 22 de ani după o intervenție chirurgicală

Maria Eduarda Alves dos Santos, cunoscută în mediul online sub numele Duda Alves și supranumită „fata care urăște lucrurile”, a murit la doar 22 de ani. Familia și apropiații au confirmat decesul tinerei influencerițe din Brazilia, însă cauza morții nu a fost făcută publică.
Moartea acesteia a stârnit numeroase reacții în rândul comunității sale online, formată din peste 750.000 de urmăritori pe TikTok. Potrivit informațiilor citate de New York Post, autoritățile analizează circumstanțele decesului.
Maria Eduarda Alves dos Santos a murit la 22 de ani
Tânăra devenise cunoscută în Brazilia prin videoclipurile sale cu tentă umoristică, în care vorbea despre lucrurile și situațiile cotidiene care o deranjau.
Stilul său direct și glumele despre aspectele care o enervau au făcut-o populară în mediul online, iar contul său de TikTok a ajuns la o comunitate de peste 750.000 de urmăritori.
Dincolo de conținutul amuzant, Maria obișnuia să le arate fanilor și fragmente din viața personală. Vorbea despre relația cu iubitul său și împărtășea cu publicul și momente mai puțin cunoscute din viața de zi cu zi.
Tânăra trecuse recent printr-o intervenție chirurgicală
Cu doar câteva zile înainte de moarte, Maria publicase un videoclip în care povestea despre o operație la care fusese supusă.
Influencerița apelase la o mastopexie, procedură chirurgicală prin care sânii sunt ridicați și remodelați, inclusiv prin îndepărtarea excesului de piele și ajustarea țesuturilor.
Maria explica faptul că statura sa mică făcea ca dimensiunea sânilor să fie, în opinia ei, disproporționată față de înălțime. Tânăra spunea că această situație îi provoca dureri de spate.
În materialele publicate online, ea a vorbit și despre comentariile răutăcioase primite după intervenție, inclusiv despre mesajele venite din partea unor bărbați.
Cauza morții nu a fost dezvăluită
Familia și persoanele apropiate au confirmat decesul, însă nu au făcut publică o cauză oficială a morții.
Potrivit New York Post, autoritățile braziliene investighează circumstanțele în care a murit tânăra și iau în calcul mai multe ipoteze, inclusiv posibilitatea unei sinucideri.
În lipsa unei concluzii oficiale, circumstanțele exacte ale decesului rămân neclare. Informațiile despre ipoteza analizată de anchetatori nu stabilesc, în acest moment, cauza morții.
Maria a fost înmormântată la São Paulo
Influencerița a fost înmormântată marți, la São Paulo.
La ceremonia funerară, tatăl tinerei le-a mulțumit celor care au transmis mesaje de condoleanțe și au fost alături de familie în această perioadă dificilă.
„Pe lângă dragostea părinților ei, a avut dragostea rudelor sale, a mătușilor, a verilor, a fratelui ei iubit și a prietenilor ei. Și cât de important este acest lucru în viețile noastre. Vă mulțumesc”, a transmis tatăl Mariei.
Dispariția prematură a tinerei a avut un puternic ecou în rândul celor care îi urmăreau activitatea pe rețelele sociale.
La doar 22 de ani, Maria Eduarda Alves dos Santos reușise să strângă sute de mii de urmăritori datorită unui tip de conținut bazat pe umor, experiențe personale și observații despre viața de zi cu zi.