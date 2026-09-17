Doliu în lumea influencerilor! Maria a murit la doar 22 de ani după o intervenție chirurgicală

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 17 sept. 2026, 17:11

Maria Eduarda Alves dos Santos, cunoscută în mediul online sub numele Duda Alves și supranumită „fata care urăște lucrurile”, a murit la doar 22 de ani. Familia și apropiații au confirmat decesul tinerei influencerițe din Brazilia, însă cauza morții nu a fost făcută publică.

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