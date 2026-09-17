Atac ucrainean cu drone asupra unei rafinării uriașe din Rusia. Fumul a acoperit un oraș întreg

Publicat 17 sept. 2026, 14:47 Sursă The Moscow Times

Un atac ucrainean cu drone desfășurat în timpul nopții a provocat un incendiu la una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, situată în orașul Yaroslavl, la nord-est de Moscova, a anunțat joi guvernatorul regiunii Yaroslavl, Mihail Evraiev.

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