Atac ucrainean cu drone asupra unei rafinării uriașe din Rusia. Fumul a acoperit un oraș întreg

Un atac ucrainean cu drone desfășurat în timpul nopții a provocat un incendiu la una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, situată în orașul Yaroslavl, la nord-est de Moscova, a anunțat joi guvernatorul regiunii Yaroslavl, Mihail Evraiev.
Este vorba despre rafinăria Slavneft-Yanos, controlată în comun de Rosneft și Gazprom. Guvernatorul regional a confirmat că instalația a fost avariată, însă nu a raportat victime, scrie The Moscow Times.
Incendiul izbucnit în urma atacului a fost stins complet până joi dimineață, potrivit autorităților regionale.
Rafinăria atacată poate procesa 300.000 de barili de petrol pe zi
Mihail Evraiev a anunțat atacul într-un mesaj publicat pe Telegram, precizând că rafinăria a suferit pagube.
Slavneft-Yanos are o capacitate de procesare a țițeiului de 300.000 de barili pe zi, echivalentul a aproximativ 15 milioane de tone pe an.
Instalația a mai fost vizată anterior de atacuri ucrainene. Armata Ucrainei a revendicat în trecut astfel de lovituri asupra rafinăriei și a susținut că aceasta furnizează combustibili și lubrifianți armatei ruse.
De această dată, autoritățile ruse nu au raportat persoane rănite sau ucise în urma atacului asupra rafinăriei.
Zelenski confirmă atacul asupra rafinăriei
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat atacul asupra Slavneft-Yanos.
Liderul de la Kiev a anunțat, de asemenea, că într-un atac separat, desfășurat asupra unui aerodrom militar din regiunea Rostov, în sudul Rusiei, au fost avariate trei avioane de transport și trei elicoptere rusești.
Atacurile au afectat astfel atât infrastructura energetică, cât și obiective militare rusești, potrivit informațiilor prezentate de partea ucraineană.
Patru districte din Rostov-pe-Don au rămas fără energie
Guvernatorul regiunii Rostov, Iuri Sliusar, a declarat că barajul aerian desfășurat în timpul nopții a provocat întreruperea alimentării cu energie electrică în patru districte din Rostov-pe-Don.
În aceste zone locuiește aproximativ două cincimi din populația orașului.
Guvernatorul a precizat că nu au fost înregistrate victime în urma atacurilor.
Ministerul rus al Apărării a transmis că forțele sale au interceptat 641 de drone ucrainene deasupra teritoriului Rusiei și în Crimeea anexată, în intervalul dintre miercuri noaptea și joi dimineața.
Un membru al Comisiei Electorale Ruse a fost ucis într-un atac cu dronă
Într-un alt incident, Comisia Electorală Centrală a Rusiei a anunțat că unul dintre membrii săi a fost ucis într-un atac cu dronă.
Incidentul s-a produs marți, în regiunea ucraineană Zaporojie ocupată de Rusia.
Comisia Electorală Centrală organizează în acest weekend alegeri parlamentare și regionale în Rusia.
Atac rusesc de amploare asupra Kievului
În același timp, autoritățile ucrainene au anunțat că un atac rusesc de amploare a avut loc în timpul nopții asupra Kievului.
Cel puțin 16 persoane au fost rănite în capitala Ucrainei, potrivit autorităților locale. Alte persoane au fost raportate ca fiind rănite în urma unor atacuri separate desfășurate în alte zone ale țării.
Astfel, atacurile aeriene au continuat de ambele părți în pofida declarațiilor recente privind o posibilă suspendare a loviturilor asupra infrastructurii energetice.
Atacurile asupra rafinăriilor continuă în pofida anunțului lui Trump
Noile lovituri ucrainene asupra rafinăriilor ruse au avut loc la scurt timp după ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat la începutul acestei săptămâni că Moscova și Kievul ar fi convenit să oprească astfel de atacuri.
În paralel, armata rusă a continuat să lovească infrastructura energetică ucraineană.
Trump a pus creșterea prețului motorinei în Statele Unite pe seama atacurilor ucrainene asupra instalațiilor de producție și rutelor de aprovizionare cu combustibili din Rusia.
Loviturile Ucrainei asupra rafinăriilor ruse au exercitat presiune asupra prețurilor la benzină și motorină atât în Rusia, cât și pe piețele internaționale. Analiștii consideră însă că războiul dintre Statele Unite și Israel și Iran este principala cauză a perturbărilor actuale de pe piețele energetice.