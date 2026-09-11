România – Elveția, meci decisiv la EURO de volei masculin. Ora la care joacă tricolorii la Cluj-Napoca

Scris de Darius Stănescu Publicat: 11 sept. 2026, 12:45

Naționala masculină de volei a României dispută vineri seară al doilea meci din grupa D a Campionatului European, împotriva reprezentativei Elveției. Partida se joacă de la ora 20:00, la BT Arena din Cluj-Napoca, unde România găzduiește meciurile din grupă.

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