România – Elveția, meci decisiv la EURO de volei masculin. Ora la care joacă tricolorii la Cluj-Napoca

Naționala masculină de volei a României dispută vineri seară al doilea meci din grupa D a Campionatului European, împotriva reprezentativei Elveției. Partida se joacă de la ora 20:00, la BT Arena din Cluj-Napoca, unde România găzduiește meciurile din grupă.
Pentru tricolori, confruntarea cu Elveția are o miză importantă. România a cedat în primul meci, scor 1-3 cu Letonia, iar o victorie vineri ar menține echipa în cursa pentru accederea în faza următoare a turneului.
România vine după eșecul cu Letonia
În partida de debut, România a fost învinsă de Letonia cu 3-1, după seturile 26-24, 18-25, 25-21 și 26-24. Tricolorii au reușit să egaleze situația la seturi, însă au pierdut două manșe extrem de echilibrate, în care diferența s-a făcut pe final.
Ștefan Lupu, component al naționalei României și jucător al Coronei Brașov, a vorbit după meci despre presiunea resimțită de echipă și despre greșelile apărute în momentele-cheie.
„Am fost crispați, ne-am dorit prea mult, trebuia doar să ne vedem de jocul nostru în momentele cheie. La serviciu am forțat prea mult și nu am reușit să punem mingea jos. A fost un meci greu, ne așteptam la asta, dar nu și la o victorie pentru ei”, a declarat Ștefan Lupu.
Centralul naționalei consideră că duelul cu Elveția poate cântări decisiv în economia grupei D.
„Încercăm să resetăm. Este crucial meciul cu Elveția”, a transmis Lupu.
Elveția, aproape de o surpriză cu Franța
Și adversara României a început competiția cu o înfrângere. Elveția a întâlnit Franța, campioana olimpică, și a pierdut cu 0-3, însă a pus probleme serioase uneia dintre favoritele turneului.
Elvețienii au fost aproape să trimită primele două seturi în prelungiri decisive, cedând cu 23-25 și 29-31, înainte ca Franța să se impună și în actul al treilea, cu 25-21.
Astfel, meciul de la Cluj-Napoca aduce față în față două formații fără puncte după prima etapă. Pentru ambele echipe, o victorie ar putea reprezenta un pas important spre păstrarea șanselor de calificare.
Programul zilei în grupa D
Vineri sunt programate două partide în grupa D a Campionatului European de volei masculin:
Germania – Letonia, de la ora 17:00
România – Elveția, de la ora 20:00
Meciul România – Elveția se dispută la BT Arena din Cluj-Napoca.