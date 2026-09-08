Lamine Yamal, mesaj clar înainte de Balonul de Aur: „Nu voi implora pentru nimic”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 8 sept. 2026, 17:01

Atacantul Lamine Yamal, starul Spaniei și al Barcelonei, a transmis un mesaj ferm cu privire la lupta pentru Balonul de Aur 2026, distincția oferită celui mai bun fotbalist al momentului la nivel internațional. Tânărul de 19 ani a subliniat că rezultatele sale de pe teren sunt argumentul principal în această cursă.

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