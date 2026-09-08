Lamine Yamal, mesaj clar înainte de Balonul de Aur: „Nu voi implora pentru nimic”

Atacantul Lamine Yamal, starul Spaniei și al Barcelonei, a transmis un mesaj ferm cu privire la lupta pentru Balonul de Aur 2026, distincția oferită celui mai bun fotbalist al momentului la nivel internațional. Tânărul de 19 ani a subliniat că rezultatele sale de pe teren sunt argumentul principal în această cursă.
„Nu depinde de mine. Munca mea la Barcelona și la echipa națională a fost incredibilă. Cred că am șanse, pentru că am avut un an foarte bun. Dar vom vedea”, a declarat fotbalistul, marți, în conferința de presă premergătoare debutului catalanilor în noua ediție a Ligii Campionilor.
Yamal a ținut să precizeze că nu simte nevoia să își promoveze candidatura: „Nu cred că am nevoie să fac o campanie pentru a câștiga Balonul de Aur. Fiecare poate să creadă ce vrea. Sunt mândru de ceea ce am făcut și nu pot cere mai mult. Nu voi implora pentru nimic.”
Replica pentru Dembélé
Întrebat despre comentariile lui Ousmane Dembélé, câștigătorul trofeului în 2025 – care a exclus numele lui Yamal din lista favoriților și a sugerat că premiul va rămâne la un jucător al lui Paris Saint-Germain – jucătorul catalan a răspuns cu un ton relaxat, presărat cu ironie.
„Ousmane este prieten cu Kylian Mbappé, nu mă deranjează. Eu sunt foarte mulțumit de anul pe care l-am avut. Când am jucat împotriva amândurora, am câștigat. Mă înțeleg foarte bine cu Ousmane, dar toată lumea a văzut sezonul meu”, a spus Yamal.
Francezul de la PSG i-a menționat drept favoriți pe coechipierul său Khvicha Kvaratskhelia, pe englezul Harry Kane (Bayern) și pe colegul de la naționala Franței, Kylian Mbappé.
Liga Campionilor, prioritate pentru Barcelona
Dincolo de cursa individuală pentru Balonul de Aur, Yamal a insistat că obiectivul colectiv al Barcelonei rămâne câștigarea Ligii Campionilor: „Este marele nostru obiectiv. Toți suntem foarte motivați. Liga Campionilor este cea mai specială competiție și vrem să o câștigăm.”
Formația catalană va debuta în noua ediție a competiției europene miercuri seară, de la ora 19:45, pe teren propriu, în fața echipei Feyenoord.
Căpitan la 19 ani
Yamal a abordat și noul său statut în cadrul echipei, cel de căpitan al Barcelonei, o responsabilitate neobișnuită pentru un jucător de 19 ani: „Este o mândrie să fiu căpitanul Barcelonei la 19 ani. Colegii m-au ales și vreau să fiu la înălțimea responsabilității.”
A pus punct speculațiilor
Fotbalistul spaniol a dezmințit și zvonurile apărute în presa din Spania privind o presupusă nemulțumire, alimentate de imaginile în care a părăsit terenul vizibil frustrat după victoria cu Elche.
„Sunt foarte fericit. Nu știu de ce s-a vorbit atât de mult despre asta. Am avut cele mai frumoase vacanțe din viața mea. Nu am fost niciodată mai fericit decât sunt acum”, a explicat Yamal.
Cu un sezon în care s-a impus drept lider atât la Barcelona, cât și la echipa națională a Spaniei, Lamine Yamal figurează printre principalii candidați la câștigarea Balonului de Aur 2026.