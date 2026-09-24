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Extern· 2 min citire
Benjamin Netanyahu, discurs tensionat la Adunarea generală a ONU. Ana Maria Păcuraru urmărește evenimentul istoric
Publicat24 sept. 2026, 20:20
Actualizat24 sept. 2026, 20:43
SursăRealitate Plus
La sediul Organizației Națiunilor Unite din New York este așteptat unul dintre cele mai tensionate momente ale actualei sesiuni a Adunării Generale: discursul premierului israelian Benjamin Netanyahu. Potrivit presei israeliene, Netanyahu a aterizat, din motive de securitate, pe un aeroport aflat la aproape două ore de New York. Singurul jurnalist român acreditat la Casa Albă, Ana Maria Păcuraru, ne oferă toate detaliile.
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