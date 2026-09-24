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Benjamin Netanyahu, discurs tensionat la Adunarea generală a ONU. Ana Maria Păcuraru urmărește evenimentul istoric

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat24 sept. 2026, 20:20
Actualizat24 sept. 2026, 20:43
SursăRealitate Plus

La sediul Organizației Națiunilor Unite din New York este așteptat unul dintre cele mai tensionate momente ale actualei sesiuni a Adunării Generale: discursul premierului israelian Benjamin Netanyahu. Potrivit presei israeliene, Netanyahu a aterizat, din motive de securitate, pe un aeroport aflat la aproape două ore de New York. Singurul jurnalist român acreditat la Casa Albă, Ana Maria Păcuraru, ne oferă toate detaliile.

La sediul ONU din New York, atmosfera este încărcată înaintea unuia dintre momentele-cheie ale sesiunii. În acest context, Ana Maria Păcuraru transmite din teren evoluția zilei.

Astăzi este așteptat să vorbească în fața Adunării Generale premierul israelian Benjamin Netanyahu. Potrivit presei israeliene, din motive de securitate, el a aterizat pe un aeroport aflat la aproape două ore distanță de New York. În exteriorul sediului ONU, protestatarii iranieni își fac deja auzite vocile, iar discursul de astăzi este așteptat să fie unul dintre cele mai tensionate momente ale acestei sesiuni.

Potrivit corespondentei, măsurile de securitate influențează inclusiv programul oficial al premierului israelian.

Din motive de securitate, imediat după intervenția sa, Netanyahu va avea o întâlnire bilaterală, după care se va întoarce direct spre Israel, fără să se fi întâlnit în această vizită cu președintele american Donald Trump.

În paralel, la Washington are loc o întâlnire de nivel înalt cu impact global.

Iar Trump, chiar în aceste momente, se află la Washington, unde îl găzduiește pe președintele chinez Xi Jinping, într-o vizită de stat istorică. La ceremonia de întâmpinare, Trump a vorbit despre o relație construită pe respect reciproc, spunând că el și Xi au construit de-a lungul anilor o prietenie cu adevărat mare.

Xi, la rândul lui, a subliniat că cele două superputeri trebuie să evite conflictul direct, iar cooperarea rămâne esențială pentru rezolvarea marilor probleme globale. Contrastul zilei este izbitor: în timp ce Washingtonul cultivă relația cu Beijingul, Ierusalimul rămâne, cel puțin pentru moment, la distanță de Casa Albă. Ne-am ridicat acreditarea; voi fi în această perioadă alături de colegii mei de la Jerusalem Post ca să analizăm discursul lui Netanyahu îndeaproape, direct din sală. Rămân aici, la ONU, și vă aduc toate detaliile, a relatat pentru Realitatea Plus și realitatea.net Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist român acreditat de Casa Albă.

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