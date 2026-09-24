Benjamin Netanyahu, discurs tensionat la Adunarea generală a ONU. Ana Maria Păcuraru urmărește evenimentul istoric

Publicat 24 sept. 2026, 20:20 Actualizat 24 sept. 2026, 20:43 Sursă Realitate Plus

La sediul Organizației Națiunilor Unite din New York este așteptat unul dintre cele mai tensionate momente ale actualei sesiuni a Adunării Generale: discursul premierului israelian Benjamin Netanyahu. Potrivit presei israeliene, Netanyahu a aterizat, din motive de securitate, pe un aeroport aflat la aproape două ore de New York. Singurul jurnalist român acreditat la Casa Albă, Ana Maria Păcuraru, ne oferă toate detaliile.

Distribuie articolul