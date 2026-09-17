Ilie Bolojan, reacționează după desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier: „România are nevoie urgent de un guvern”

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 17 sept. 2026, 20:47

Premierul interimar Ilie Bolojan a reacționat după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru al României. Liderul PNL a transmis că susține nominalizarea și a anunțat că formațiunea liberală va începe discuțiile cu USR și UDMR pentru constituirea unei majorități parlamentare.

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