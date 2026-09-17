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Politica· 2 min citire

Ilie Bolojan, reacționează după desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier: „România are nevoie urgent de un guvern”

Siegfried Mureșan și Ilie Bolojan

Siegfried Mureșan și Ilie Bolojan

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 17 sept. 2026, 20:47

Premierul interimar Ilie Bolojan a reacționat după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru al României. Liderul PNL a transmis că susține nominalizarea și a anunțat că formațiunea liberală va începe discuțiile cu USR și UDMR pentru constituirea unei majorități parlamentare.

Desemnarea lui Siegfried Mureșan a fost făcută joi, 17 septembrie, după consultările de la Palatul Cotroceni cu formațiunile parlamentare. Nicușor Dan a precizat că nu există, în acest moment, o majoritate conturată, dar l-a nominalizat pe Mureșan după ce acesta a obținut cele mai multe voturi în cadrul consultărilor. Europarlamentarul PNL a acceptat ulterior propunerea.

În mesajul transmis după anunț, Ilie Bolojan a prezentat nominalizarea drept o continuare a direcției politice pe care o susține PNL și a subliniat necesitatea formării rapide a unui nou Executiv.

Ilie Bolojan susține nominalizarea lui Siegfried Mureșan

„Prin propunerea ca Siegfried Muresan să fie premierul României, țara noastră are șansa de a continua pe calea corectă: cu o guvernare reformistă, responsabilă și ferm proeuropeană.

Siegfried Mureșan este un om politic cu viziune, profund dedicat interesului României și cu o solidă anvergură europeană.

Mă bucur că președintele Nicușor Dan și-a asumat această direcție prin desemnarea sa.

Am convingerea că premierul desemnat, Siegfried Mureșan, va propune Parlamentului o echipă puternică și un program de guvernare capabil să răspundă provocărilor perioadei următoare și așteptărilor privind reformarea și modernizarea României.

România are nevoie urgent de un guvern. Alături de partenerii noștri din USR și UDMR, vom începe imediat discuțiile politice pentru constituirea unei majorități și pentru formarea, cât mai rapidă, a noului guvern.

Având în vedere configurația politică actuală, misiunea nu este una ușoară.

Am încredere în echipa care se va forma și în capacitatea guvernului Mureșan de a răspunde așteptărilor românilor.”, a transmis Ilie Bolojan pe pagina sa oficială de Facebook.

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