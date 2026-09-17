Advertising
Advertising
Politica· 2 min citire
Ilie Bolojan, reacționează după desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier: „România are nevoie urgent de un guvern”
Siegfried Mureșan și Ilie Bolojan
Premierul interimar Ilie Bolojan a reacționat după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru al României. Liderul PNL a transmis că susține nominalizarea și a anunțat că formațiunea liberală va începe discuțiile cu USR și UDMR pentru constituirea unei majorități parlamentare.
Citește și
- 21:05Dan Dungaciu: ”Nu votăm un guvern Siegfried Mureșan. Nu votăm nimic care nu este un premier agreat și de noi”
- 19:48Florin Manole, atac la Siegfried Mureșan după desemnarea pentru funcția de premier: „Nu vă lăsați păcăliți”
- 19:28Alina Gorghiu, după desemnarea lui Siegfried Mureșan: ”Nu văd cele 233 de voturi. E obligatoriu să înceapă imediat dialogul cu partidele”
- 19:08Mihai Fifor, după nominalizarea lui Siegfried Mureșan: „Ce glumă sinistră!”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News