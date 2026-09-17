Grupul PACE - Întâi România respinge propunerea Siegfried Mureșan pentru funcția de premier

Publicat 17 sept. 2026, 18:06 Actualizat 17 sept. 2026, 18:10 Sursă Realitatea PLUS

Grupul parlamentar PACE - Întâi România anunță că nu va susține un eventual Guvern condus de europarlamentarul Siegfried Mureșan, propus pentru funcția de prim-ministru de PNL, USR și UDMR. Poziția formațiunii a fost transmisă joi, 17 septembrie 2026, în contextul consultărilor de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier.

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