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Politica· 2 min citire

Grupul PACE - Întâi România respinge propunerea Siegfried Mureșan pentru funcția de premier

Grupul PACE

Grupul PACE

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat17 sept. 2026, 18:06
Actualizat17 sept. 2026, 18:10
SursăRealitatea PLUS

Grupul parlamentar PACE - Întâi România anunță că nu va susține un eventual Guvern condus de europarlamentarul Siegfried Mureșan, propus pentru funcția de prim-ministru de PNL, USR și UDMR. Poziția formațiunii a fost transmisă joi, 17 septembrie 2026, în contextul consultărilor de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier.

PNL și USR au anunțat încă din 16 septembrie că îl susțin pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, propunere susținută și de UDMR. Decizia urma să fie discutată în cadrul consultărilor convocate de președintele Nicușor Dan.

PACE - Întâi România: „Nu susținem un guvern Siegfried Mureșan”

Într-un comunicat datat 17 septembrie, grupul parlamentar PACE - Întâi România respinge categoric nominalizarea eurodeputatului liberal.

„Grupul PACE-Întâi România nu susţine un guvern Siegfried Mureşan

Grupul PACE Întâi România refuză ferm un guvern Siegfried Mureşan, acesta fiind omul care a atacat România la Bruxelles şi care a cerut tăierea banilor României pentru a-l salva pe Dominic Fritz.

​Ar fi o guvernare anti-naţională, anti-românească şi care ar pune cruce suveranităţii României, punând frâiele ţării definitiv în mâinile Bruxelles-ului şi a altor capitale, transformând România într-o colonie oficială.

​Cerem PNL şi USR să îl retragă pe Siegfried Mureşan şi să se scutească de ruşinea unui vot negativ în Parlament. După retragerea sau căderea la vot a candidatului PNL-USR, aşteptăm o propunere serioasă de premier şi un Guvern care să fie în slujba României, nu a altor state şi nu a Bruxelles-ului.

​Nu am dat jos Guvernul Bolojan-USR ca să punem la loc un alt Guvern Bolojan-USR. Sigfried Mureşan este un alt fel de Dominic Fritz, iar România nu are nevoie de experimente. Refuzăm categoric această nominalizare şi sperăm ca ea să se încheie cât mai repede pentru că timpul nu mai are răbdare, iar România are nevoie de un Guvern românesc, nu de guvernatorii trimişi de Berlin şi de Bruxelles.”, au transmis aceștia.

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