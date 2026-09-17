Advertising
Advertising
Politica· 2 min citire
Minoritățile naționale i-au cerut lui Nicușor Dan să amâne alegerea premierului. Pambuccian spune că majoritatea parlamentară încă nu există
Varujan Pambuccian și Nicușor Dan. Foto: Inquam
Liderul grupului parlamentar al minorităților naționale, Varujan Pambuccian, i-a cerut joi președintelui Nicușor Dan să amâne propunerea pentru funcția de prim-ministru.
Citește și
- 14:05Cravata cu căței a lui Kelemen Hunor, pata de culoare de la consultările de la Cotroceni
- 12:42Mircea Abrudean dezvăluie ce a negociat PNL cu Nicușor Dan: „Două soluții pentru deblocarea crizei”
- 12:05Kelemen Hunor anunță ce va face UDMR la formarea viitorului guvern. „Alte soluții, cel puțin pentru mine, nu se conturează”
- 11:40Dominic Fritz, după consultările de la Cotroceni: Vrem două guverne minoritare prin rotație, USR și PNL primii
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News