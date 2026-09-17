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Politica· 2 min citire

Minoritățile naționale i-au cerut lui Nicușor Dan să amâne alegerea premierului. Pambuccian spune că majoritatea parlamentară încă nu există

Varujan Pambuccian și Nicușor Dan. Foto: Inquam

Varujan Pambuccian și Nicușor Dan. Foto: Inquam

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 17 sept. 2026, 12:40

Liderul grupului parlamentar al minorităților naționale, Varujan Pambuccian, i-a cerut joi președintelui Nicușor Dan să amâne propunerea pentru funcția de prim-ministru.

Solicitarea a fost formulată în cadrul consultărilor de la Palatul Cotroceni, în contextul în care, potrivit lui Pambuccian, nu există în acest moment o majoritate parlamentară certă care să permită formarea unui nou guvern.

Pambuccian spune că situația politică nu s-a schimbat

După întâlnirea cu președintele Nicușor Dan, Varujan Pambuccian a declarat că negocierile din ultimele luni nu au dus la apariția unei majorități clare.

„Nu suntem într-o situație bună deloc. În trei luni, patru luni, nu s-a schimbat nimic, aproape nimic, nu există în momentul de față o majoritate certă. Și noi l-am rugat pe președintele Dan să amâne propunerea. Sper s-o facă. Sper ca într-o săptămână, două lucrurile să se poată schimba sub presiunea realității, pentru că ele stau de foarte mult timp departe de realitate, mai degrabă legat de dorințele unora sau altora dintre lideri și deloc legate de problemele cu care ne confruntăm și care sunt foarte serioase și țin de viața de zi cu zi a fiecăruia dintre noi”, a declarat liderul grupului parlamentar al minorităților naționale.

Potrivit lui Pambuccian, următoarele una sau două săptămâni ar putea aduce schimbări în situația politică, motiv pentru care i-a cerut președintelui să nu facă încă propunerea pentru funcția de premier.

„Cheia este în existența unei majorități parlamentare”

Liderul grupului minorităților naționale a insistat că formarea unei majorități parlamentare reprezintă elementul esențial pentru continuarea procesului de formare a guvernului.

„El a mai spus că nu există o majoritate parlamentară și nu se poate merge mai departe.

„Cheia este în existența unei majorități parlamentare, nu există așa ceva, nu se poate merge mai departe”, a adăugat Pambuccian.

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