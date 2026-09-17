Sorin Grindeanu: ”Am luat act cu surprindere și dezamăgire de propunerea președintelui în ceea ce privește funcția de prim-ministru”

Publicat 17 sept. 2026, 18:08 Actualizat 17 sept. 2026, 18:24

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat joi, după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru al României. Liderul social-democraților a declarat că a primit cu „surprindere și dezamăgire” propunerea șefului statului.

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