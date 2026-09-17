Advertising
Advertising
Politica· 2 min citire
Sorin Grindeanu: ”Am luat act cu surprindere și dezamăgire de propunerea președintelui în ceea ce privește funcția de prim-ministru”
FOTO: Facebook
Publicat17 sept. 2026, 18:08
Actualizat17 sept. 2026, 18:24
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat joi, după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru al României. Liderul social-democraților a declarat că a primit cu „surprindere și dezamăgire” propunerea șefului statului.
Citește și
- 18:06 Grupul PACE - Întâi România respinge propunerea Siegfried Mureșan pentru funcția de premier
- 16:30Sorin Grindeanu, Siegfried Mureșan sau premier tehnocrat? Cum arată matematica din Parlament
- 16:28Reprezentantul parlamentarilor neafiliați cere alegeri anticipate. Mesajul transmis la Cotroceni după 135 de zile cu Guvernul demis
- 16:03 Siegfried Mureșan, desemnarea lui Nicușor Dan pentru funcția de premier? Gheorghe Piperea: Președintele vrea, de fapt, alegeri anticipate
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News