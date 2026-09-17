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Politica· 2 min citire

Sorin Grindeanu: ”Am luat act cu surprindere și dezamăgire de propunerea președintelui în ceea ce privește funcția de prim-ministru”

FOTO: Facebook

FOTO: Facebook

Scris deGabriela Bucătaru
Publicat17 sept. 2026, 18:08
Actualizat17 sept. 2026, 18:24

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat joi, după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru al României. Liderul social-democraților a declarat că a primit cu „surprindere și dezamăgire” propunerea șefului statului.

Reacția lui Sorin Grindeanu după desemnarea lui Siegfried Mureșan ca prim-ministru

”Am luat act cu surprindere și dezamăgire de propunerea președintelui Nicușor Dan în ceea ce privește funcția de prim-ministru al României. Este greu de înțeles ce argumente a avut șeful statului pentru a alege pe cineva ca Siegfried Vasile Mureșan care, cu doar câteva zile înainte de această desemnare, făcea campanie feroce la Bruxelles împotriva propriei țări pentru tăierea fondurilor europene. Trădarea nu poate face niciodată casă bună cu apărarea intereselor naționale”, a scris Sorin Grindeanu pe Facebok.

Liderul social-democrat a menționat că România se află, însă, într-o situație extrem de dificilă, iar ”încăpățânarea lui Ilie Bolojan de a se ține de scaun cu orice preț și a bloca orice soluție rațională a crescut și mai mult nesiguranța în rândul oamenilor și a firmelor românești”.

Sorin Grindeanu:”Sunt peste 30 de miliarde lipsă în buget”

”Sunt peste 30 de miliarde lipsă în buget - adică aproximativ 1,5% din PIB. După un an în care românilor li s-au cerut sacrificiu după sacrificiu în numele reducerii deficitului, cifrele arată câtă reformă mesianică a fost în realitate și cât marketing politic”, a mai transmis acesta.

Totodată, Sorin Grindenau a anunțat că a convocat o ședință a Biroului Permanent Național al Partidului Social Democrat pentru luni, ”în care vom analiza cu atenție această propunere a dreptei”.

”Spre deosebire de PNL-USR, noi înțelegem că lupta politică trebuie să se oprească acolo unde încep interesele legitime ale țării. Ale țării noastre, Siegfried”, a conchis Sorin Grindeanu.

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