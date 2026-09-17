Alina Gorghiu, după desemnarea lui Siegfried Mureșan: ”Nu văd cele 233 de voturi. E obligatoriu să înceapă imediat dialogul cu partidele”

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 17 sept. 2026, 19:28

Deputatul PNL Alina Gorghiu a declarat joi, după nominalizarea liberalului Siegfried Mureșan pentru funcția de premier de către președintele Nicușor Dan, că, în acest moment, nu sunt asigurate cele 233 de voturi necesare pentru învestirea Guvernului. Ea a subliniat că premierul desemnat trebuie să înceapă imediat discuțiile cu partidele politice și parlamentarii pentru a-și asigura susținerea în Parlament.

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