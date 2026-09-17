Alina Gorghiu, după desemnarea lui Siegfried Mureșan: ”Nu văd cele 233 de voturi. E obligatoriu să înceapă imediat dialogul cu partidele”

Deputatul PNL Alina Gorghiu a declarat joi, după nominalizarea liberalului Siegfried Mureșan pentru funcția de premier de către președintele Nicușor Dan, că, în acest moment, nu sunt asigurate cele 233 de voturi necesare pentru învestirea Guvernului. Ea a subliniat că premierul desemnat trebuie să înceapă imediat discuțiile cu partidele politice și parlamentarii pentru a-și asigura susținerea în Parlament.
Alina Gorghiu: ”Marea provocare de acum începe”
”Preşedintele tocmai ce a făcut desemnarea de premier în persoana lui Siegfried Mureşan. Asta înseamnă că, din acest moment, responsabilitatea se mută de la preşedinte la premierul desemnat”, a scris Alina Gorghiu pe pagina sa de Facebook.
Potrivit deputatului liberal, ”marea provocare, de acum începe, pentru că acest premier desemnat trebuie să strângă 233 de voturi şi să demonstreze că se poate construi o majoritate cât se poate de serioasă”.
”Sigur că această desemnare nu înseamnă automat că se şi învesteşte guvernul, pentru că acest premier trebuie să facă un program de guvernare, trebuie să negocieze cu partidele politice parlamentare, trebuie să vină în Parlament cu o echipă, cu un program şi, mai ales, cel mai important, cu o majoritate care să-l susţină. Eu, în momentul ăsta, vă mărturisesc că nu văd cele 233 de voturi, nu văd încă un guvern care să aibă garantată investirea, tocmai de aceea e obligatoriu pentru premierul desemnat să înceapă imediat dialogul cu partidele şi cu parlamentarii”, a mai spus aceasta.
De asemenea, ea a precizat că, potrivit propriilor calcule, 26 septembrie este data la care premierul desemnat trebuie să depună în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare.
Siegfried Mureșan, desemnat pentru funcția de premier al României
Declarația deputatului PNL a venit la scurt timp, după ce președintele Nicușor Dan a anunțat, joi, că îl propune pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Șeful statului a precizat că Mureșan i-a cerut un răgaz pentru a analiza propunerea.
”Rămâne prima opțiune pentru mine în acest moment și aștept să-mi confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial”, a declarat președintele Nicușor Dan.
Ulterior, Siegfried Mureșan a anunțat, într-o postare pe Facebook, că acceptă propunerea pentru funcția de prim-ministru.