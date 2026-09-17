Mihai Fifor, după nominalizarea lui Siegfried Mureșan: „Ce glumă sinistră!”

Mihai Fifor, fost ministru și social-democrat, critică desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Într-un mesaj public, Fifor pune sub semnul întrebării alegerea făcută de președintele Nicușor Dan și susține că România are nevoie de o soluție care să pună capăt crizei politice.
Fifor afirmă că nominalizarea lui Siegfried Mureșan este dificil de justificat în condițiile în care, în opinia sa, nu există în acest moment o majoritate parlamentară conturată în jurul acestuia.
„Dintre toate variantele posibile, președintele Nicușor Dan a găsit-o exact pe aceasta. Pe omul despre care PSD a avertizat în repetate rânduri că, la Bruxelles, a susținut poziții contrare intereselor României”, a transmis Mihai Fifor.
Fostul ministru se întreabă și în baza căror criterii a fost făcută desemnarea, după ce președintele a invocat faptul că Siegfried Mureșan a obținut cele mai multe voturi în cadrul consultărilor cu partidele.
„Este greu de înțeles logica acestei alegeri. Cu atât mai mult cu cât justificarea că Siegfried Mureșan ar avea «cele mai multe voturi» ridică o întrebare elementară: raportat la ce?”, a scris Fifor.
Critici privind situația economică
Mihai Fifor susține că România nu își mai permite prelungirea crizei politice și enumeră mai multe probleme care, în opinia sa, necesită soluții rapide: rectificarea bugetară, pregătirea bugetului pentru 2027 și nevoia de predictibilitate pentru populație și mediul de afaceri.
„România nu-și mai permite experimente, orgolii și jocuri politice. Țara este blocată de luni întregi într-o criză politică gravă, economia suferă, rectificarea bugetară nu mai poate aștepta, bugetul pentru 2027 trebuie pregătit urgent”, a afirmat fostul ministru PSD.
Fifor a criticat și perioada de gândire cerută inițial de Siegfried Mureșan după nominalizare.
„După luni întregi de criză, România nu mai are timp de gândire. Are nevoie de guvern. Are nevoie de stabilitate”, a transmis acesta.
PSD îl susține pe Sorin Grindeanu
În mesajul său, Mihai Fifor amintește că PSD și-a prezentat propria opțiune pentru funcția de prim-ministru, în persoana lui Sorin Grindeanu.
Fostul ministru recunoaște dreptul constituțional al președintelui de a face desemnarea, dar subliniază că PSD își rezervă dreptul de a evalua candidatul, programul de guvernare și echipa propusă înainte de a decide dacă acordă sprijin parlamentar.
La final, Fifor face apel la depășirea disputelor politice și susține că interesul României trebuie să fie prioritar.
„România nu mai are timp de pierdut. Lupta politică trebuie să se oprească acolo unde încep interesele legitime ale țării”, a transmis Mihai Fifor.
Mesajul său se încheie cu o adresare directă către premierul desemnat: „Dincolo de calcule de partid, de familii politice europene și de cariere personale trebuie să existe o singură prioritate pentru cel care vrea să conducă Guvernul: România.”