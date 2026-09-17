Mihai Fifor, după nominalizarea lui Siegfried Mureșan: „Ce glumă sinistră!”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 17 sept. 2026, 19:08

Mihai Fifor, fost ministru și social-democrat, critică desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Într-un mesaj public, Fifor pune sub semnul întrebării alegerea făcută de președintele Nicușor Dan și susține că România are nevoie de o soluție care să pună capăt crizei politice.

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