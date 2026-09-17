Petrișor Peiu, după numirea noului premier al României: „Poate fi o impunere, o mișcare forțată!”

Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, a comentat nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru și poziția pe care partidul său o va avea în cazul unui eventual vot de învestitură. Liderul AUR susține că formațiunea nu va susține un guvern din care nu face parte și consideră că o desemnare făcută fără o majoritate parlamentară poate fi privită drept „o mișcare forțată”.
Siegfried Mureșan, desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de premier
Președintele Nicușor Dan l-a nominalizat joi, 17 septembrie, pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru a forma noul Guvern. Decizia a venit după o nouă rundă de consultări cu partidele și formațiunile parlamentare. Mureșan a cerut un timp de gândire înainte de a accepta oficial misiunea.
„S-a mai vehiculat această chestiune... eu nu cred că va ajunge la vot. Cred că va depune mandatul înainte de a ajunge la vot, domnul Mureșan.
AUR evident că nu va vota acest lucru. Nu va vota acest guvern sub nicio formă.
Nu cred că va ajunge la vot, cred că va avea discuții cu partidele și va depune mandatul. Președintele nu ne-a nominalizat azi. Nu ne-a întrebat de un om sau altul.
Probabil va fi Sorin Grindeanu, dacă nu reușește Siegfried Mureșan, respectând logica președintelui de a nominaliza acum un liberal, data viitoare va nominaliza pe cel propus de PSD care probabil va fi - Sorin Grindeanu.
Noi nu vom vota niciodată un guvern din care nu facem parte, nu vom vota un guvern care nu preia chestiunile esențiale din programul nostru de guvernare că n-are rost să votăm un guvern numit, nu știu, după premier...X-ulescu, dar cu programul de guvernare al lui Bolojan.
Nu purtăm discuții pe această chestiune. Pe acest subiect, nu.”, a declarat Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR.
În ce situație ar vota AUR un guvern condus de Sorin Grindeanu?
„Nu știu... ar trebui să vedem. Ar trebui, în primul rând, să ne propună acest lucru înainte de a face președintele nominalizarea. În mod normal, partidele convoc o majoritate, se duc cu ea la președinte și președintele este un fel de notar care desemnează propunerea majorității parlamentare.
Altfel este o impunere, o mișcare forțată și probabil că va fi tratată ca atare o mișcare forțată.
Nu este nimic care nu e public. Ceea ce noi am cerut... am făcut în mod public. Am spus ce nu vom face, dincolo de acest ce nu vom face putem să discutăm ce am putea să facem, dar am spus ce nu vom face. Restul...totul este de discutat în partid cu eventuali parteneri și așa mai departe.
Deocamdată suntem la capitolul ce nu vom face.
Repet, din punct de vedere formal, eu nu cred că Mureșan va ajunge la voturi în Parlament. Formal ar trebui să avem un al doilea guvern picat în Parlament ca să avem condițiile realizate în integralitatea lor pentru dizolvarea Parlamentului și convocarea de alegeri anticipate.”, a transmis Petrișor Peiu, exclusiv la Realitatea PLUS.