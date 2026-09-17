Petrișor Peiu, după numirea noului premier al României: „Poate fi o impunere, o mișcare forțată!”

Publicat 17 sept. 2026, 17:52 Sursă Realitatea PLUS

Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, a comentat nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru și poziția pe care partidul său o va avea în cazul unui eventual vot de învestitură. Liderul AUR susține că formațiunea nu va susține un guvern din care nu face parte și consideră că o desemnare făcută fără o majoritate parlamentară poate fi privită drept „o mișcare forțată”.

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