Kremlinul denunță transferul către Ucraina al veniturilor din activele rusești înghețate în UE. Moscova susține că măsura este ilegală

Kremlinul a calificat joi drept ilegală decizia Uniunii Europene de a transfera Ucrainei veniturile generate de activele rusești înghețate, denunțând măsura drept un „furt”, relatează Reuters.
Ursula von der Leyen: ”Rusia trebuie să plătească pentru distrugerile pe care le-a provocat”
La începutul lunii august, Comisia Europeană a anunțat că Uniunea Europeană va transfera Ucrainei încă 1,4 miliarde de euro proveniți din profiturile extraordinare generate de dobânzile aferente activelor Băncii Centrale a Rusiei (RSB) înghețate în urma sancțiunilor impuse Moscovei după invadarea Ucrainei.
Suma reprezintă veniturile acumulate în primul semestru al anului 2026.
Activele rusești rămân în continuare înghețate, însă executivul comunitar susține că ”dobânzile generate de soldurile de numerar nu aparțin Rusiei” și, în consecință, acestea pot fi direcționate către sprijinirea Ucrainei.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că transferul de 1,4 miliarde de euro ”va sprijini rezistența continuă a Ucrainei împotriva războiului ilegal al Rusiei”. ”Rusia trebuie să plătească pentru distrugerile pe care le-a provocat. Și folosim veniturile din activele rusești înghețate pentru a ne asigura că o va face”, a adăugat ea.
Potrivit Comisiei Europene, 95% din această sumă va fi alocată sprijinului pentru Kiev prin intermediul Mecanismului de Cooperare pentru Împrumuturi către Ucraina, în timp ce restul de 5% va fi direcționat prin Facilității Europene de Sprijin pentru Pace.
Mecanismul are rolul de a oferi asistență nerambursabilă, destinată să ajute Ucraina să ramburseze împrumutul de asistență macrofinanciară acordat de UE, precum și împrumuturile bilaterale oferite de statele G7.
Profituri de 8 miliarde de euro de la înghețarea activelor rusești
Comisia Europeană estimează că valoarea totală a sprijinului acordat sub formă de împrumuturi prin acest mecanism ajunge la 45 de miliarde de euro.
De la momentul înghețării activelor rusești, acestea au generat profituri excepționale în valoare totală de aproximativ 8 miliarde de euro.