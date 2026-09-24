Alertă aeriană în Republica Moldova. Patru drone, detectate în spațiul aerian național: zona de nord, închisă temporar

Publicat 24 sept. 2026, 09:15 Actualizat 24 sept. 2026, 09:16

Ministerul Apărării din Republica Moldova semnalează patru situații în care drone sau obiecte fără pilot au pătruns în spațiul aerian național, joi, în contextul atacurilor rusești asupra Ucrainei. În cel mai recent caz, autoritățile de la Chișinău au decis să închidă temporar spațiul aerian în zona de nord. La ora 7:46, acesta a fost redeschis.

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