Alertă aeriană în Republica Moldova. Patru drone, detectate în spațiul aerian național: zona de nord, închisă temporar

Ministerul Apărării din Republica Moldova semnalează patru situații în care drone sau obiecte fără pilot au pătruns în spațiul aerian național, joi, în contextul atacurilor rusești asupra Ucrainei. În cel mai recent caz, autoritățile de la Chișinău au decis să închidă temporar spațiul aerian în zona de nord. La ora 7:46, acesta a fost redeschis.
UPDATE - Serviciul operaţii aeriene informează despre o altă dronă, care a survolat spaţiul aerian la 06:58 din direcţia localităţii Kodîma, regiunea Viniţa, Ucraina, în direcţia localităţii Socola, segmentul transnistrean (RM). La 07:11, obiectul a dispărut de pe sistemele de monitorizare în proximitatea localităţii Cunicea, raionul Camenca.
La 7:46, spaţiul aerian din zona de nord a fost redeschis.
O dronă a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 6:14
ŞTIREA INIŢIALĂ - Potrivit Ministerului Apărării de la Chișinău, în contextul atacurilor rusești asupra Ucrainei, Serviciul Operații Aeriene a detectat survolarea neautorizată a spațiului aerian național de către un aparat de zbor fără pilot.
„În contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei, Serviciul Operații Aeriene informează că a detectat survolarea neautorizată a spațiului aerian național de către un aparat de zbor fără pilot, care a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 06:14, din direcția localității Chelimenți, regiunea Cernăuți, Ucraina, și a traversat frontiera de stat în direcția localității Larga, raionul Briceni”, anunță Ministerul Apărării de la Chișinău.
La ora 06:16, drona a părăsit spațiul aerian național și s-a deplasat în direcția localității Chelimenți, Ucraina.
Alertele au continuat 5:21 și 6:35
Tot joi, la ora 05:21, o patrulă a poliției de frontieră a Republicii Moldova a observat un alt obiect neidentificat, care se deplasa din direcția localității Velicoe Coșnița, regiunea Vinița, Ucraina, în direcția localității Vasilcău, raionul Soroca. Ulterior, acesta a părăsit spațiul aerian național.
Un alt obiect a traversat spațiul aerian național la ora 06:35, din direcția Pridnistreanske, regiunea Vinița, Ucraina, în direcția Volovița, raionul Soroca.
La ora 06:45, acesta a fost observat de cetățeni zburând pe direcția Gura Căinarului-Lunga-Băhrinești-Gura Camencii, raionul Florești.
Spațiul aerian din nordul Republicii Moldova, închis temporar
„Din motive de securitate, spațiul aerian al Republicii Moldova în zona nord a fost închis. Serviciul Operații Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian național, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii”, transmit autoritățile de la Chișinău.