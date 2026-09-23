Trump îl invită pe Putin la G20, la Miami. SUA încearcă să obțină un armistițiu energetic în Ucraina

Donald Trump l-a invitat pe Vladimir Putin la summitul G20 de la Miami. SUA încearcă să obțină un armistițiu energetic între Rusia și Ucraina, înainte de iarnă.
Donald Trump l-a invitat pe Vladimir Putin la summitul G20 programat în decembrie, la Miami, a anunțat secretarul de stat Marco Rubio. Inițiativa apare în contextul în care Washingtonul caută o formulă de dezescaladare între Rusia și Ucraina, inclusiv printr-o eventuală oprire a atacurilor asupra infrastructurii energetice.
Statele Unite au transmis o invitație oficială către președintele rus Vladimir Putin pentru participarea la reuniunea liderilor G20, găzduită de Miami în luna decembrie. Confirmarea a venit miercuri de la șeful diplomației americane, Marco Rubio, după discuția pe care a avut-o cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, în marja Adunării Generale a ONU.
Rubio a argumentat că dialogul cu liderii aflați pe poziții divergente rămâne necesar atunci când sunt căutate soluții la crize internaționale. Oficialul american a precizat că Washingtonul speră ca liderul de la Kremlin să accepte invitația, ceea ce i-ar permite să discute atât cu Donald Trump, cât și cu alți șefi de stat și de guvern.
Summitul G20, posibil cadru pentru discuții
Administrația americană vede reuniunea G20 de la Miami ca pe o posibilă ocazie de relansare a contactelor diplomatice privind războiul din Ucraina. Summitul este programat pentru luna decembrie, iar perspectiva unor întâlniri directe între liderii implicați nu este exclusă.
Volodimir Zelenski a declarat, după întâlnirea cu Donald Trump de la New York, că este pregătit să participe la discuții directe cu Vladimir Putin. Liderul ucrainean consideră că o eventuală reuniune trilaterală, cu implicarea SUA, ar putea accelera negocierile pentru oprirea războiului.
Rubio propune un armistițiu privind infrastructura energetică
În paralel, Marco Rubio a afirmat că SUA lucrează pentru un armistițiu limitat între Moscova și Kiev, axat pe infrastructura energetică. O asemenea înțelegere nu ar însemna încetarea completă a conflictului, însă Washingtonul o vede ca pe un posibil punct de plecare pentru un acord mai amplu.
Secretarul de stat american a susținut că ambele părți au arătat disponibilitate pentru discutarea unei formule limitate, deși aplicarea unui astfel de acord ar fi dificilă. Miza ar fi oprirea atacurilor reciproce asupra obiectivelor energetice, într-un moment sensibil înaintea sezonului rece.
Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită să suspende loviturile asupra instalațiilor energetice rusești dacă Moscova acceptă aceleași condiții. Kievul susține un acord care să protejeze inclusiv rețelele electrice, rafinăriile și alte obiective importante pentru aprovizionarea cu energie.
Zelenski vrea încheierea războiului înainte de iarnă
Președintele ucrainean a transmis că Ucraina și Statele Unite își doresc ca războiul declanșat de Rusia să fie încheiat înainte de iarnă. După întrevederea cu Trump, Zelenski a spus că discuțiile au vizat măsuri de reducere a tensiunilor și condițiile care ar putea deschide drumul către negocieri diplomatice.
Kremlinul a respins până acum ideea unui armistițiu temporar pe infrastructura energetică, insistând asupra unei soluții definitive pentru conflict. Diferența dintre pozițiile Moscovei și Kievului rămâne una dintre principalele piedici în calea unei înțelegeri rapide.