Avion militar britanic, transformat într-o minge de foc după prăbușire. Cei doi piloți s-au catapultat în ultima clipă

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 23 sept. 2026, 18:09

Un avion de antrenament Hawk T2 al Forțelor Aeriene Regale britanice s-a prăbușit pe un câmp, în apropiere de Anglesey, Țara Galilor, după ce ar fi luat foc la scurt timp de la decolare. Aeronava s-a transformat într-o minge de foc în momentul impactului, însă cei doi membri ai echipajului au reușit să se catapulteze înainte de prăbușire.

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