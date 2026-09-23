Avion militar britanic, transformat într-o minge de foc după prăbușire. Cei doi piloți s-au catapultat în ultima clipă

Un avion de antrenament Hawk T2 al Forțelor Aeriene Regale britanice s-a prăbușit pe un câmp, în apropiere de Anglesey, Țara Galilor, după ce ar fi luat foc la scurt timp de la decolare. Aeronava s-a transformat într-o minge de foc în momentul impactului, însă cei doi membri ai echipajului au reușit să se catapulteze înainte de prăbușire.
Avionul decolase de la baza RAF Valley, iar imaginile apărute după incident surprind aeronava pierzând altitudine și lăsând în urmă o dâră groasă de fum. Accidentul vine la numai câteva zile după ce un alt avion militar s-a prăbușit și a luat foc în timpul unui exercițiu de antrenament. În cazul incidentului din Țara Galilor, la fața locului au fost trimise echipaje de pompieri și un elicopter al Gărzii de Coastă.
Cei doi piloți s-au catapultat înainte de impact
O înregistrare video care circulă în mediul online arată momentul în care cei doi membri ai echipajului se catapultează din aeronavă. Avionul poate fi văzut balansându-se de două ori, după care cabina se deschide, iar piloții sunt proiectați în aer. Parașutele celor doi s-au deschis, în timp ce aeronava a continuat să piardă altitudine.
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Avionul s-a îndreptat apoi cu botul spre sol și s-a prăbușit pe un câmp, unde a izbucnit o explozie puternică. Cei doi membri ai echipajului sunt tratați pentru răni despre care autoritățile cred că sunt minore. Poliția a precizat că, până în acest moment, nu există informații despre alte persoane rănite sau despre pagube mai mari.
Martorii au povestit că au auzit două bubuituri puternice și au văzut fum și foc în zona în care s-a prăbușit aeronava. Pete Bennett, care a urmărit decolarea avionului înainte de accident, a spus că problemele au devenit vizibile încă din primele momente.
„Am știut imediat că are probleme – chiar la decolare a apărut o flacără portocalie și, pe măsură ce accelera, practic lua foc.”
Martorul a explicat că flacăra a dispărut pe măsură ce avionul a câștigat altitudine, însă era în continuare evident că ceva nu funcționa normal, conform The Sun.
„Pe măsură ce a câștigat altitudine, flacăra a dispărut, dar era evident că avea probleme. A urcat cu o înclinație agresivă... A căzut violent de două ori în aer, apoi s-au auzit două bubuituri clare și puternice. Piloții s-au ejectat și ambele parașute s-au deschis.”
RAF a deschis o anchetă după prăbușirea avionului
Forțele Aeriene Regale au confirmat incidentul și au anunțat deschiderea unei anchete pentru stabilirea cauzelor accidentului. Publicul a fost rugat să evite zona cât timp serviciile de urgență intervin la fața locului.
„Un incident care a implicat un avion RAF T2 Hawk, care zbura din RAF Valley, a avut loc lângă Anglesey. O anchetă este în curs de desfășurare și nu vom face alte comentarii în acest moment”, a transmis un purtător de cuvânt al Forțelor Aeriene Regale.
Avioanele Hawk T2 sunt folosite la RAF Valley pentru pregătirea avansată a piloților de avioane de luptă. Modelul a intrat în serviciu în 2012 și este un avion de antrenament cu două locuri, utilizat pentru pregătirea piloților înainte de trecerea la aeronave de luptă precum Typhoon.