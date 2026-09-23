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Serghei Lavrov a sosit la New York pentru Adunarea Generală a ONU. Întâlnire programată cu Marco Rubio

Serghei Lavrov

Serghei Lavrov

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Scris de Darius Stănescu Publicat: 23 sept. 2026, 16:11

Serghei Lavrov se află la New York pentru Adunarea Generală a ONU. Șeful diplomației ruse are programată miercuri o întâlnire cu Marco Rubio.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a ajuns marți seară la New York pentru cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU.

Pe agenda sa se află o întâlnire cu secretarul de stat american Marco Rubio, programată miercuri, precum și un discurs în fața Adunării Generale, sâmbătă. Sosirea lui Lavrov a fost anunțată de reprezentanța Rusiei pe lângă ONU, potrivit Anadolu.

Întâlnirea Lavrov–Rubio, programată miercuri

Potrivit programului comunicat de Departamentul de Stat al SUA, discuțiile dintre Lavrov și Rubio urmau să înceapă miercuri, 23 septembrie, la ora 09:00 în New York (16:00, ora României). Întâlnirea are loc în marja reuniunii ONU, la o zi după discuțiile purtate de președintele american Donald Trump cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Agenda ministrului rus la ONU

Pe lângă întrevederea cu Rubio, Lavrov are programate peste 30 de întâlniri bilaterale în marja Adunării Generale, potrivit agenției ruse de stat TASS.

Un oficial al Ministerului rus de Externe a declarat, de asemenea, că ministrul ar urma să participe la 20 de reuniuni internaționale la sediul ONU. Acestea sunt categorii distincte de întâlniri, nu două estimări ale aceluiași număr.

Lavrov urmează să susțină sâmbătă discursul Rusiei în cadrul dezbaterilor generale ale celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale.

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