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Extern· 2 min citire
Serghei Lavrov a sosit la New York pentru Adunarea Generală a ONU. Întâlnire programată cu Marco Rubio
Serghei Lavrov
Serghei Lavrov se află la New York pentru Adunarea Generală a ONU. Șeful diplomației ruse are programată miercuri o întâlnire cu Marco Rubio.
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