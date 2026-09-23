Mexicul restricționează telefoanele mobile în școli. Ce se schimbă pentru elevii din ciclurile primare și gimnaziu

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 23 sept. 2026, 07:34

Mexicul introduce, la nivel național, reguli mai stricte privind utilizarea telefoanelor mobile și a altor dispozitive digitale în școli. Începând cu 3 noiembrie 2026, elevii din învățământul primar și secundar nu vor mai putea folosi telefoanele pe durata întregii zile de școală, inclusiv în pauze, potrivit acordului adoptat de autoritățile educaționale.

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