Mexicul restricționează telefoanele mobile în școli. Ce se schimbă pentru elevii din ciclurile primare și gimnaziu

Mexicul introduce, la nivel național, reguli mai stricte privind utilizarea telefoanelor mobile și a altor dispozitive digitale în școli. Începând cu 3 noiembrie 2026, elevii din învățământul primar și secundar nu vor mai putea folosi telefoanele pe durata întregii zile de școală, inclusiv în pauze, potrivit acordului adoptat de autoritățile educaționale.
Telefoanele, restricționate pe întreaga durată a programului școlar
Noile reguli se aplică în învățământul de bază și vizează telefoanele mobile, dispozitivele inteligente și alte aparate electronice personale.
Elevii vor putea avea telefoanele asupra lor, însă acestea trebuie păstrate în ghiozdane și nu vor putea fi utilizate în timpul programului școlar. Restricția se aplică atât în timpul orelor, cât și în pauze. Sunt prevăzute excepții pentru situații precum urgențele, anumite nevoi medicale, accesibilitate sau incluziune.
Măsura va intra în vigoare la 3 noiembrie 2026, după o perioadă de informare a comunităților școlare.
Decizia a fost adoptată la nivel național
Acordul privind utilizarea dispozitivelor digitale a fost aprobat în unanimitate de reprezentanții celor 32 de entități federale din Mexic, în cadrul Consiliului Național al Autorităților Educaționale.
Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial al Federației pe 22 septembrie, iar în următoarele 30 de zile lucrătoare școlile trebuie să organizeze întâlniri de informare pentru profesori, părinți și celelalte persoane din comunitatea educațională.
Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a anunțat măsura și a explicat că obiectivul este reducerea utilizării excesive a ecranelor și stimularea dezvoltării cognitive a copiilor și adolescenților.
Ce se întâmplă în licee
Regulile sunt diferite pentru elevii din învățământul secundar superior.
În licee, dispozitivele vor putea fi utilizate în condiții stabilite de fiecare instituție. Acordul prevede promovarea unei utilizări responsabile și sigure și limitarea folosirii dispozitivelor în scopuri care nu au legătură cu activitatea educațională.
Școlile pot decide, în funcție de propriile nevoi, ca telefoanele să fie depozitate în spații special amenajate, să fie permise doar în anumite intervale sau să fie utilizate programat pentru activități educaționale.
În cazul universităților, autoritățile mexicane promovează utilizarea responsabilă și sigură a dispozitivelor, cu respectarea autonomiei instituțiilor de învățământ superior.
De ce au fost introduse noile reguli
Autoritățile mexicane spun că telefoanele pot avea un rol util în procesul educațional atunci când sunt folosite în scopuri pedagogice. În același timp, utilizarea excesivă sau fără reguli poate afecta atenția, concentrarea, interacțiunea dintre elevi și procesul de învățare.
Secretarul mexican al Educației, Mario Delgado, a declarat că noile reguli urmăresc protejarea sănătății mintale, susținerea procesului de învățare și îmbunătățirea interacțiunii dintre copii și adolescenți.
O consultare realizată în rândul cadrelor didactice a indicat că 81% dintre cei peste 565.000 de profesori participanți au susținut existența unor reguli pentru utilizarea dispozitivelor digitale în școli.
Mexicul se alătură unui fenomen internațional
Decizia de la Ciudad de México vine într-un context internațional în care mai multe guverne încearcă să stabilească limite privind accesul copiilor la telefoane și platforme digitale.
Australia a adoptat deja restricții privind accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale, iar dezbaterea privind timpul petrecut de minori în mediul online și efectele utilizării excesive a dispozitivelor se află pe agenda mai multor state.
În Mexic, autoritățile au precizat că discuția nu se limitează la telefoanele mobile. În paralel, este analizat și impactul platformelor digitale și al rețelelor sociale asupra copiilor și adolescenților.
Astfel, începând din noiembrie, elevii din școlile primare și secundare din Mexic vor putea veni cu telefoanele la școală, însă nu le vor putea folosi pe durata programului școlar, cu excepțiile prevăzute de noile reguli.