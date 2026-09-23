Doliu în muzică: Chad Gilbert a murit la 45 de ani din cauza cancerului

Lumea muzicii este în doliu după moartea lui Chad Gilbert, chitarist, compozitor și membru fondator al trupei americane New Found Glory. Artistul a încetat din viață pe 20 septembrie, la vârsta de 45 de ani, după mai mulți ani în care s-a confruntat cu probleme grave de sănătate.
Vestea tristă a fost anunțată de soția sa, Lisa Cimorelli, împreună cu membrii formației. Potrivit mesajului transmis de familie și colegi, Chad Gilbert a murit în somn, înconjurat de oamenii apropiați.
Chad Gilbert a murit înconjurat de familie
Chitaristul s-a stins în dimineața zilei de 20 septembrie, avându-i alături pe soția sa și pe mama lui, se arată în presa străină. Familia și colegii din New Found Glory au transmis un mesaj emoționant după dispariția muzicianului.
Aceștia au rememorat contribuția lui Gilbert la trupa alături de care a activat aproape trei decenii și au vorbit despre talentul, energia și determinarea care l-au caracterizat.
Pentru membrii New Found Glory, Chad Gilbert a reprezentat mult mai mult decât un chitarist. Compozițiile sale și stilul de a cânta au contribuit la definirea identității formației și la evoluția acesteia de-a lungul anilor.
Aproape 30 de ani în New Found Glory
Chad Gilbert a pus bazele formației New Found Glory în 1997, în Florida. Trupa avea să devină una dintre formațiile importante ale scenei pop-punk americane, iar Gilbert a rămas implicat în proiect de-a lungul unei cariere de aproape trei decenii.
Formația a ajuns cunoscută la nivel internațional prin piese precum „My Friends Over You”, „Hit or Miss” și „All Downhill From Here”.
De-a lungul anilor, New Found Glory a lansat numeroase materiale discografice și a susținut concerte și turnee în mai multe țări. Gilbert a contribuit atât prin activitatea sa de chitarist, cât și prin compoziție.
Colegii săi au transmis că influența muzicianului va rămâne parte din identitatea trupei și după moartea acestuia.
Chad Gilbert a luptat cu o formă rară de cancer
În ultimii ani, Chad Gilbert a vorbit public despre problemele sale medicale. Muzicianul fusese diagnosticat în 2021 cu o formă rară de cancer, iar ulterior medicii au descoperit și tumori cerebrale.
Potrivit informațiilor publicate în presa americană, boala a evoluat, iar diagnosticul a ajuns să fie asociat cu un carcinom adrenocortical în stadiul patru.
În februarie 2026, artistul a suferit o intervenție chirurgicală de urgență la nivelul creierului, după descoperirea a trei tumori. O lună mai târziu, Gilbert vorbea despre recuperare și despre faptul că își recăpătase mobilitatea mâinii stângi.
Chiar și în perioada în care s-a confruntat cu tratamente și intervenții medicale, muzicianul a încercat să rămână conectat la activitatea sa artistică și la fanii New Found Glory.
Familia a avut un rol important în viața artistului
Dincolo de cariera muzicală, Chad Gilbert a pus un accent deosebit pe viața de familie. Artistul era căsătorit cu Lisa Cimorelli și avea o fiică, Lily.
În mesajul transmis după moartea sa, familia și colegii au evidențiat faptul că rolul de soț și tată a reprezentat una dintre cele mai importante realizări personale ale sale.
Dispariția lui Chad Gilbert a generat numeroase reacții în comunitatea pop-punk și în rândul artiștilor care l-au cunoscut. Pentru fanii New Found Glory, muzicianul rămâne asociat cu una dintre formațiile care au contribuit decisiv la popularitatea pop-punk-ului american.
După aproape 30 de ani petrecuți alături de New Found Glory, contribuția lui Chad Gilbert la formație rămâne parte importantă din istoria trupei și din muzica unei întregi generații.