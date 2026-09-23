Doliu în muzică: Chad Gilbert a murit la 45 de ani din cauza cancerului

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 23 sept. 2026, 09:45

Lumea muzicii este în doliu după moartea lui Chad Gilbert, chitarist, compozitor și membru fondator al trupei americane New Found Glory. Artistul a încetat din viață pe 20 septembrie, la vârsta de 45 de ani, după mai mulți ani în care s-a confruntat cu probleme grave de sănătate.

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