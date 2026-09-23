O influenceriță a fost împușcată mortal într-un club. Tânăra era implicată într-o anchetă penală

Rafaella Cabral, o influenceriță urmărită de peste 10.000 de persoane pe Instagram, a murit după ce a fost împușcată în apropierea unui club din Teresina, Brazilia. Incidentul s-a produs duminică, 20 septembrie, iar polițiștii încearcă să afle cine a atacat-o și care a fost motivul crimei. Femeia fusese anterior vizată de o anchetă penală.
Rafaella Cabral a fost atacată după ce a ieșit din club
Potrivit informațiilor prezentate de publicația locală g1 și citate de Poliția Militară, Rafaella Cabral se afla într-un club din Teresina în după-amiaza zilei de 20 septembrie.
La un moment dat, femeia ar fi ieșit din local pentru a merge la autoturismul său. La scurt timp după ce a părăsit clubul, martorii au relatat că au auzit mai multe focuri de armă.
Rafaella Cabral a fost găsită ulterior întinsă pe trotuar. În urma atacului, femeia și-a pierdut viața.
Cazul este investigat de Departamentul pentru Omoruri și Protecția Persoanelor, care încearcă să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs atacul și identitatea persoanei sau persoanelor responsabile.
Moartea influenceriței, confirmată de o prietenă
Informația privind decesul Rafaellei Cabral a fost făcută publică prin mai multe postări publicate pe Instagram de o prietenă a victimei, în zilele de 20 și 21 septembrie.
Aceasta a transmis mesaje despre ultimele momente petrecute alături de influenceriță, iar vestea a fost ulterior preluată de presa locală și internațională.
Moartea femeii a provocat numeroase reacții în mediul online. Persoane care o urmăreau pe rețelele sociale i-au transmis mesaje de adio și și-au exprimat regretul după dispariția acesteia.
Cu ce se ocupa Rafaella Cabral
Rafaella Cabral era activă pe Instagram, unde avea peste 10.000 de urmăritori.
Pe rețeaua socială publica imagini din viața de zi cu zi, fotografii alături de cei doi copii ai săi și materiale legate de pasiunea pentru jiu-jitsu.
În descrierea profilului, femeia se prezenta drept instructor de kitesurfing, avocat și terapeut prin masaj.
Cu doar două zile înainte de atac, pe 18 septembrie, Rafaella Cabral își actualizase contul de Instagram. Ea publicase mai multe fotografii realizate în oglindă, însoțite de hashtagul „reggae”.
Influencerița fusese anchetată pentru deținerea unei arme
În urma primelor informații despre trecutul femeii, Poliția Militară a precizat că Rafaella Cabral fusese anterior anchetată pentru deținerea ilegală a unei arme de foc.
Numele său ar fi apărut, de asemenea, într-o anchetă privind o posibilă legătură cu o organizație infracțională.
Aceste informații fac parte din trecutul judiciar menționat de autorități, însă, până în acest moment, anchetatorii nu au stabilit că respectivele aspecte au legătură cu atacul în urma căruia femeia a murit.
Poliția caută motivul crimei
Anchetatorii nu au prezentat deocamdată un motiv oficial al atacului.
De asemenea, nu au fost oferite informații suficiente pentru a stabili dacă Rafaella Cabral a fost urmărită sau dacă atacul a fost unul planificat.
Investigația continuă pentru clarificarea tuturor circumstanțelor și pentru identificarea autorului sau autorilor.
Mesaje de adio pe rețelele sociale
După confirmarea morții, pagina de Instagram a Rafaellei Cabral a fost inundată de mesaje din partea celor care o urmăreau.
„Te voi iubi pentru tot restul vieții mele”, a transmis unul dintre internauți.
Un alt mesaj publicat după moartea femeii a fost: „Sunt devastat de plecarea ta. Te iubesc, Rafa. Te iubesc”.
Ancheta autorităților braziliene este în desfășurare, iar motivul pentru care influencerița a fost împușcată nu a fost stabilit oficial până în prezent.