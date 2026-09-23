O influenceriță a fost împușcată mortal într-un club. Tânăra era implicată într-o anchetă penală

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 23 sept. 2026, 08:37

Rafaella Cabral, o influenceriță urmărită de peste 10.000 de persoane pe Instagram, a murit după ce a fost împușcată în apropierea unui club din Teresina, Brazilia. Incidentul s-a produs duminică, 20 septembrie, iar polițiștii încearcă să afle cine a atacat-o și care a fost motivul crimei. Femeia fusese anterior vizată de o anchetă penală.

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