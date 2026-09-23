Polonia va instala peste o mie de sirene la granița cu Ucraina

Măsuri fără precedent! Polonia se pregătește să instaleze peste o mie de sirene de avertizare la granița cu Ucraina. Totul în contextul în care atacurile rusești se intensifică.
Sirene de avertizare în Polonia
Polonia își extinde sistemul de avertizare a populației din apropierea graniței cu Ucraina și intenționează să instaleze peste 1.000 de sirene. Măsura vine pe fondul preocupărilor legate de riscurile generate de războiul din Ucraina și de intensificarea atacurilor rusești.
Autoritățile poloneze pregătesc o extindere semnificativă a sistemului de alarmare a populației din regiunile aflate în apropierea frontierei cu Ucraina.
În prezent, în aceste zone există aproximativ 350 de sirene de avertizare, însă autoritățile intenționează să crească numărul acestora la peste 1.000.
Proiectul este programat să fie finalizat până la sfârșitul acestui an, potrivit informațiilor prezentate de autoritățile poloneze.
Măsura vine pe fondul războiului din Ucraina
Extinderea sistemului de avertizare are loc în contextul în care Polonia urmărește îndeaproape evoluția războiului din Ucraina.
Țara se află în vecinătatea directă a conflictului, iar autoritățile poloneze au acordat în ultimii ani o atenție tot mai mare sistemelor de protecție civilă și modului în care populația ar putea fi avertizată rapid în cazul unor amenințări.
Noile sirene ar urma să ofere un mijloc suplimentar prin care locuitorii să poată fi informați în cazul unor situații de urgență.
Telefoanele mobile ar putea deveni sisteme de avertizare
Guvernul polonez lucrează, în paralel, și la o soluție digitală.
Autoritățile analizează dezvoltarea unei aplicații care ar putea transforma telefoanele mobile ale cetățenilor într-un instrument suplimentar de avertizare.
O astfel de soluție ar permite transmiterea rapidă a informațiilor către populație și ar completa sistemul tradițional bazat pe sirene.
Extinderea rețelei de sirene este așteptată să fie încheiată până la finalul anului, în timp ce dezvoltarea aplicației pentru telefoane reprezintă o componentă suplimentară a sistemului de avertizare.