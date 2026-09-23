Sfârșit cumplit pentru o mireasă: a fost ucisă de soț la câteva ore după nuntă. Fiica lor a alertat autoritățile

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 23 sept. 2026, 11:24

O nuntă care ar fi trebuit să marcheze începutul unei noi etape s-a transformat într-o tragedie în Polonia. O femeie în vârstă de 41 de ani din regiunea Silezia a fost găsită fără viață la doar câteva ore după ce s-a căsătorit. Principalul suspect în acest caz este chiar soțul victimei, în vârstă de 47 de ani.

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