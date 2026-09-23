Sfârșit cumplit pentru o mireasă: a fost ucisă de soț la câteva ore după nuntă. Fiica lor a alertat autoritățile

O nuntă care ar fi trebuit să marcheze începutul unei noi etape s-a transformat într-o tragedie în Polonia. O femeie în vârstă de 41 de ani din regiunea Silezia a fost găsită fără viață la doar câteva ore după ce s-a căsătorit. Principalul suspect în acest caz este chiar soțul victimei, în vârstă de 47 de ani.
Incidentul s-a produs în localitatea Skorogoszcz, în noaptea de 19 spre 20 septembrie, în jurul orei 04:00. Potrivit informațiilor preliminare prezentate de presa poloneză, femeia ar fi fost lovită cu un topor.
Fiica victimei a sunat la 112
Polițiștii au fost alertați chiar de fiica cuplului, care ar fi asistat la momentul violent. Tânăra a apelat serviciile de urgență, sperând că echipajele medicale vor putea să-i salveze mama.
Când autoritățile au ajuns la locuință, însă, femeia nu mai putea fi salvată. Medicii au constatat decesul acesteia, conform TNZ.
Cazul a intrat imediat în atenția polițiștilor și a procurorilor, care au început cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.
Soțul victimei, reținut de polițiști
În urma primelor verificări, anchetatorii l-au reținut pe soțul femeii, un bărbat în vârstă de 47 de ani.
O purtătoare de cuvânt a poliției poloneze a confirmat pentru presa locală că bărbatul a fost plasat în custodia poliției în legătură cu moartea soției sale.
Potrivit unor informații citate de presa poloneză, suspectul s-ar fi aflat sub influența alcoolului în momentul în care a fost preluat de oamenii legii.
Anchetatorii nu au oferit însă, până în acest moment, toate detaliile privind circumstanțele în care s-a produs atacul.
Nunta avusese loc cu doar câteva ore înainte
Tragedia este cu atât mai șocantă cu cât cei doi își oficializaseră căsătoria chiar în ziua de dinaintea crimei.
Potrivit informațiilor apărute în presa din Polonia, femeia și bărbatul s-ar fi căsătorit sâmbătă, iar câteva ore mai târziu a avut loc incidentul mortal.
Polițiștii și procurorii continuă să strângă probe pentru a reconstitui întreaga succesiune a evenimentelor și pentru a stabili responsabilitatea penală.
Oamenii legii urmează să stabilească și ce măsuri vor fi dispuse în cazul bărbatului reținut, în funcție de rezultatele anchetei și de probele administrate în dosar.