O țară din Europa pompează 8 miliarde de euro în adăposturi subterane. Planul în caz de război

Publicat 23 sept. 2026, 17:57 Actualizat 23 sept. 2026, 18:09 Sursă Agerpres

În subsolul unei școli din cartierul Nowa Huta din Cracovia se află un adăpost construit în anii ’50, în perioada Războiului Rece. Spațiul de aproximativ 140 de metri pătrați nu a fost modernizat de atunci și păstrează inclusiv ușa blindată, instalația de ventilație și mașina manuală de purificare a apei montată în urmă cu aproximativ 70 de ani.

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