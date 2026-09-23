O țară din Europa pompează 8 miliarde de euro în adăposturi subterane. Planul în caz de război

În subsolul unei școli din cartierul Nowa Huta din Cracovia se află un adăpost construit în anii ’50, în perioada Războiului Rece. Spațiul de aproximativ 140 de metri pătrați nu a fost modernizat de atunci și păstrează inclusiv ușa blindată, instalația de ventilație și mașina manuală de purificare a apei montată în urmă cu aproximativ 70 de ani.
Acest adăpost este unul dintre numeroasele spații de protecție construite în Polonia în urmă cu zeci de ani. Guvernul de la Varșovia vrea acum să extindă și să modernizeze întreaga rețea, într-un proiect descris drept un „scut subteran” destinat protejării populației în eventualitatea unui război.
Adăposturile din perioada Războiului Rece sunt încă folosite
În curtea, pe holurile și pe scările școlii din Nowa Huta au rămas indicatoarele care arată drumul către adăpost. Spațiul are în continuare echipamentele instalate în urmă cu aproximativ șapte decenii, deși infrastructura nu a fost modernizată.
În același cartier din Cracovia există peste 250 de adăposturi amplasate sub blocuri de apartamente și clădiri publice. Situația lor ilustrează starea unei rețele mult mai extinse, pe care autoritățile poloneze încearcă acum să o adapteze la noile riscuri de securitate.
Planul apare într-un moment în care dronele și rachetele rusești atacă Ucraina vecină, iar unele dintre acestea au pătruns accidental în spațiul aerian polonez. În acest context, Polonia a lansat un program de urgență pentru modernizarea și extinderea infrastructurii destinate protejării civililor.
Polonia are zeci de mii de adăposturi, dar puține oferă protecție ridicată
Potrivit datelor pompierilor, în Polonia există în prezent 85.739 de adăposturi. Cea mai mare parte sunt însă clasificate drept „adăposturi temporare”, categorie în care intră subsoluri și garaje private.
Numărul adăposturilor considerate „de înaltă protecție” este de numai 1.903. Alte 8.719 spații sunt încadrate în categoria celor care oferă un anumit grad de protecție.
În ansamblu, rețeaua este considerată insuficientă pentru populația țării. Adăposturile sunt descrise ca fiind învechite și slab echipate, iar capacitatea totală ajunge la aproximativ 1,43 milioane de locuri pentru o populație de circa 38 de milioane de locuitori.
Dintre aceste locuri, aproximativ 300.000 se află în adăposturi antiatomice.
O nouă lege obligă clădirile să aibă spații de protecție
În acest an a intrat în vigoare în Polonia „legea adăposturilor”, care prevede amenajarea unor spații de protecție și a unor ieșiri de urgență aferente în toate clădirile nou construite.
Programul guvernamental vizează și transformarea unor infrastructuri deja existente. Stațiile de metrou, parcările subterane și clădirile publice urmează să fie adaptate astfel încât să poată fi utilizate pentru protejarea populației.
Obiectivul pe termen mediu este crearea a aproximativ 32.000 de adăposturi la nivel național. Extinderea rețelei este susținută printr-un program de finanțare în valoare de 8 miliarde de euro.
Ce trebuie să conțină adăposturile pentru populație
Ministerul de Interne din Polonia a stabilit și o serie de cerințe pentru dotarea acestor spații. Printre acestea se numără existența a cel puțin trei litri de apă pentru fiecare persoană, pentru fiecare zi.
Adăposturile trebuie să aibă, de asemenea, alimente neperisabile, lanterne, instalații pentru telefonia fixă și mobilă și extinctoare. Planul prevede și amenajarea unor zone de odihnă pentru jumătate dintre persoanele care ar ocupa spațiul.
Autoritățile urmăresc astfel nu doar creșterea numărului de locuri disponibile, ci și transformarea adăposturilor în spații care pot fi utilizate efectiv în cazul unei situații de urgență.
Polonezii primesc instrucțiuni pentru atacuri aeriene și chimice
Pregătirea nu se limitează la infrastructura subterană. Pentru ca populația să știe ce trebuie să facă înainte de folosirea adăposturilor, autoritățile poloneze au distribuit un manual către aproximativ 17 milioane de gospodării din țară.
Documentul conține instrucțiuni pentru situații precum atacurile aeriene sau chimice. Printre recomandări se află constituirea unor rezerve de alimente suficiente pentru trei zile și pregătirea unui kit de urgență.
În paralel, Ministerul de Interne polonez a lansat o aplicație pentru telefoanele mobile și site-ul „Unde să te ascunzi”, prin care oamenii pot identifica adăposturile aflate în apropiere.
Teama de război a crescut în rândul populației
Discuțiile despre infrastructura de protecție au și o componentă psihologică. Kamila Boguszewska, psiholoagă din Cracovia, spune că în ultimul an a observat o creștere majoră a anxietății în rândul pacienților săi, pe fondul temerilor legate de posibilitatea unui război.