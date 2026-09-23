Nicușor Dan a vorbit la ONU despre Ucraina, drone și dezinformare. Ana Maria Păcuraru, singura jurnalistă română prezentă la New York

Președintele Nicușor Dan a susținut miercuri discursul României la Adunarea Generală a ONU de la New York, unde a vorbit despre războiul din Ucraina, dronele căzute pe teritoriul României, dar și despre poziția țării noastre față de războiul din Ucraina. Un alt subiect abordat de Nicușor Dan este cel legat de dezinformare. Realitatea PLUS este reprezentată la New York de Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist din România invitat de Casa Albă, care aduce informații exclusive de la cel mai important summit.
Jurnalista Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru se află zilele acestea la New York, în mijlocul diplomației mondiale, unde are loc cea de-a 81 sesiune a Adunării Geberale a ONU. Evenimentul a debutat pe 8 septembrie, iar în intervalul 22-29 septembrie au loc dezbaterile generale și întâlnirile la nivel înalt, conform informațiilor disponibile pe site-ul Națiunilor Unite.
"Ne aflăm la sediul Organizației Națiunilor Unite, unde peste puțin timp, la ora 9:30, președintele României, Nicușor Dan, urcă la tribuna Dunării Generale în intervenția națională a țării noastre.
Ce așteptăm de la acest discurs? În primul rând, poziția României față de războiul din Ucraina și agresiunea rusă, un subiect care privește direct securitatea națională. În al doilea rând, securitatea la Marea Neagră și problema dronelor, o temă tot mai prezentă pe agenda regională.
Discursul este așteptat să atingă și dimensiunea economică, oportunitățile pe care România le oferă investitorilor externi, precum și sprijinul pentru Republica Moldova, într-un moment în care parcursul ei european rămâne o prioritate pentru București.
Pe agendă se mai află lupta împotriva dezinformării, un subiect pe care președintele Nicușor Dan l-a abordat constant, planul de pace pentru Gaza, precum și rolul României în Organizația Națională a Francofoniei. Rămân aici, la tribuna ONU, vă aduc în câteva minute discursul integral al președintelui Nicușor Dan. Sunt Ana Maria Păcuraru, de la sediul ONU, New York”, a transmis Ana Maria Păcurau, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, înaintea discursului susținut de Nicușor Dan.
Peste 100 de președinți și prim-miniștri din toată lumea au călătorit în această săptămână la New York pentru Adunarea Generală a ONU. Restul statelor sunt reprezentate de miniștri sau alți oficiali de rang înalt.
Nicușor Dan, discurs în fața Adunării Generale ONU: ce mesaj a transmis președintele
Șeful statului a vorbit despre relația dintre România și Statele Unite, despre riscurile pe care manipularea prin social media le poate avea asupra democrațiilor, dar și despre evoluția României în ultimele decenii.
O parte importantă a discursului a fost dedicată războiului din Ucraina, efectelor acestuia asupra României și securității regiunii Mării Negre. Nicușor Dan a vorbit și despre sprijinul acordat Ucrainei și Republicii Moldova, despre cooperarea regională în domeniul securității și despre necesitatea creșterii cheltuielilor militare.
În discursul său, președintele României a abordat și situația din Gaza, planul de pace pentru regiune și evoluțiile din Cisiordania.