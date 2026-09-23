Nicușor Dan a vorbit la ONU despre Ucraina, drone și dezinformare. Ana Maria Păcuraru, singura jurnalistă română prezentă la New York

Publicat 23 sept. 2026, 17:36 Actualizat 23 sept. 2026, 17:53 Sursă Realitatea PLUS

Președintele Nicușor Dan a susținut miercuri discursul României la Adunarea Generală a ONU de la New York, unde a vorbit despre războiul din Ucraina, dronele căzute pe teritoriul României, dar și despre poziția țării noastre față de războiul din Ucraina. Un alt subiect abordat de Nicușor Dan este cel legat de dezinformare. Realitatea PLUS este reprezentată la New York de Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist din România invitat de Casa Albă, care aduce informații exclusive de la cel mai important summit.

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