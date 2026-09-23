Prințul Harry avertizează asupra unui nou pericol pentru tineri: „Nu vrea doar atenția ta, vrea atașamentul tău”

Prințul Harry a avertizat miercuri, la Clinton Global Initiative, că chatboturile de inteligență artificială concepute pentru a oferi companie sunt chiar mai periculoase pentru tineri decât rețelele sociale. Ducele de Sussex spune că noua tehnologie nu mai urmărește doar atenția utilizatorilor, ci poate ajunge să creeze o formă de atașament.
Harry a vorbit despre pericolele inteligenței artificiale și despre modul în care această tehnologie poate intra tot mai mult în relațiile oamenilor. El a atras atenția asupra caracterului mult mai personal al chatboturilor și asupra influenței pe care acestea o pot avea, în special asupra tinerilor.
„Tehnologia este mai persuasivă, mai intimă și mai puternică. Inteligența artificială învață cum să intre în relațiile noastre. Nu vrea doar atenția ta, vrea atașamentul tău”, a declarat ducele de Sussex.
Harry avertizase încă din 2024 asupra efectelor rețelelor sociale
În 2024, Prințul Harry a tras un semnal de alarmă, tot la Clinton Global Initiative, asupra modului în care rețelele sociale au contribuit la o „epidemie” de anxietate, depresie și izolare socială în rândul tinerilor. Atunci, Harry și soția sa, Meghan, au anunțat înființarea The Parents Network, prin intermediul fundației lor, Archewell.
Harry a spus că The Parents Network a făcut progrese, însă evoluțiile tehnologice au transformat o luptă deja „în urcare” într-una și mai dificilă. În opinia sa, reacțiile apărute până acum în fața riscurilor generate de tehnologie nu sunt suficiente.
„Există semnale majore că familiile, tinerii, experții și activiștii au reușit în sfârșit să trezească instituțiile în fața realității că această tehnologie poate provoca daune. Dar interdicțiile, înțelegerile și despăgubirile sunt soluții incomplete”, a spus Harry, conform AP.
Prima apariție publică în SUA după întoarcerea în Anglia
Participarea de miercuri la Clinton Global Initiative a fost prima apariție publică a prințului Harry în Statele Unite după ce el și familia sa s-au întors în Anglia, în luna august, pentru o ședere mai lungă.
Fosta secretară de stat Hillary Clinton a vorbit, la rândul său, despre potențialele pericole ale inteligenței artificiale. Ea a spus că abordarea riscurilor prin acorduri internaționale este un subiect pe care președintele Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping ar trebui să îl discute în această săptămână.