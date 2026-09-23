Prințul Harry avertizează asupra unui nou pericol pentru tineri: „Nu vrea doar atenția ta, vrea atașamentul tău”

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 23 sept. 2026, 18:24

Prințul Harry a avertizat miercuri, la Clinton Global Initiative, că chatboturile de inteligență artificială concepute pentru a oferi companie sunt chiar mai periculoase pentru tineri decât rețelele sociale. Ducele de Sussex spune că noua tehnologie nu mai urmărește doar atenția utilizatorilor, ci poate ajunge să creeze o formă de atașament.

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