Colegul de facultate al lui Putin pune mâna pe afacerile lui Prigojin. Contracte de 1,5 miliarde de dolari cu statul

Patru companii asociate unui fost coleg de facultate al președintelui rus Vladimir Putin au obținut toate cele 39 de contracte pentru furnizarea meselor în școlile din Moscova în perioada 2026–2028, relatează publicația Vyorstka.
Valoarea totală a contractelor ajunge la 126,7 miliarde de ruble, echivalentul a aproximativ 1,5 miliarde de dolari. Afacerile au ajuns astfel la firme care au legături cu Ilham Rahimov, fost coleg de studii al lui Putin la Facultatea de Drept.
39 de contracte pentru mesele elevilor din Moscova
Cele patru companii au câștigat împreună toate cele 39 de contracte pentru serviciile de catering din școlile moscovite, pentru intervalul 2026–2028, potrivit The Moscow Times.
Verona Kapital a obținut 12 contracte, în valoare totală de 38,2 miliarde de ruble, aproximativ 450,8 milioane de dolari.
KDP a câștigat șapte contracte, în valoare de 29,1 miliarde de ruble, echivalentul a 343,4 milioane de dolari.
RSK a primit nouă contracte, care însumează 34,8 miliarde de ruble, adică aproximativ 410,6 milioane de dolari.
ShYuZ a câștigat 11 contracte, în valoare totală de 24,6 miliarde de ruble, aproximativ 290,3 milioane de dolari.
Potrivit relatării Vyorstka, noile companii au preluat astfel activitatea unor furnizori cunoscuți sub numele Verona, Kombinat Doshkolnogo Pitaniya, Russotskapital și Shkolnik-Yuz.
Firmele au apărut după moartea lui Prigojin
Cele patru companii câștigătoare au fost înregistrate în martie 2024, la mai puțin de un an după rebeliunea organizată de Evgheni Prigojin și moartea acestuia într-un accident aviatic.
Vyorstka susține că firmele sunt legate de Ilham Rahimov prin intermediul proprietarilor lor. Este vorba despre Serghei Yefimciuk, Nikolai Kuznețov, Dmitri Aliev și Olga Rusișvili.
Cei patru ar fi lucrat anterior la Grandtitul, companie în care Rahimov este cel mai mare acționar.
Înainte de schimbarea furnizorilor, afacerea de catering școlar din Moscova era asociată cu firme deținute de Evgheni Prigojin, fondatorul decedat al grupării de mercenari Wagner. Noile contracte au ajuns acum la cele patru companii înființate în 2024.
Ilham Rahimov a fost coleg de facultate cu Putin
Ilham Rahimov a studiat dreptul împreună cu Vladimir Putin la Universitatea de Stat din Leningrad, instituție cunoscută în prezent drept Universitatea de Stat din Sankt Petersburg.
Averea lui Rahimov era estimată de Forbes la 500 de milioane de dolari în 2014. Printre interesele sale de afaceri se numărau piața Sadovod din Moscova, hotelul Ukraina, precum și centrele comerciale Evropeisky și Panorama.
Legăturile sale cu mediul de afaceri rus și relația de lungă durată cu Putin au atras în trecut atenția organizațiilor anticorupție.
O fundație anticorupție a făcut acuzații privind un proiect de la Marea Neagră
Fundația Anticorupție a opozantului rus Aleksei Navalnîi a susținut că Rahimov și alți doi foști colegi de facultate ai lui Putin au contribuit la finanțarea unei proprietăți luxoase din apropierea orașului Gelendjik, pe litoralul Mării Negre.
Organizația a legat proprietatea de președintele rus și a afirmat că firma Investment Solutions, asociată grupului, a cheltuit 7 miliarde de ruble pentru proiect, echivalentul a aproximativ 82,6 milioane de dolari.