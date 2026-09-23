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Comisia Europeană propune deblocarea a 4,2 miliarde de euro pentru Ungaria. Decizia finală aparține Consiliului UE

Comisia Europeană

Comisia Europeană

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Scris de Darius Stănescu Publicat: 23 sept. 2026, 19:59

Comisia Europeană propune deblocarea a 4,2 miliarde de euro pentru Ungaria, după reformele privind statul de drept. Ce se întâmplă cu Erasmus+ și Horizon Europe.

Comisia Europeană a propus miercuri, 23 septembrie, ridicarea restricțiilor pentru 4,2 miliarde de euro din fondurile de coeziune destinate Ungariei.

Executivul european consideră că măsurile adoptate de noul guvern de la Budapesta răspund unor probleme care au dus la blocarea finanțării. Banii nu sunt însă deblocați definitiv: propunerea trebuie aprobată de Consiliul Uniunii Europene.

Ce reforme a evaluat Bruxelles-ul

Potrivit Comisiei, schimbările vizează achizițiile publice, măsurile anticorupție, prevenirea conflictelor de interese și eficiența acțiunii procurorilor. Restricțiile fuseseră introduse în 2022 pentru protejarea bugetului UE în fața riscurilor asociate încălcării principiilor statului de drept.

„Ungaria a făcut pași importanți pentru consolidarea statului de drept și protejarea intereselor financiare ale Uniunii”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Reuters.

Cele 4,2 miliarde de euro reprezintă doar o parte din cele 16,4 miliarde de euro în fonduri de redresare și coeziune înghețate pentru Ungaria. UE anunțase în mai că deblocarea finanțării va avansa pe măsură ce noul guvern va pune în aplicare reformele convenite.

Acces la Erasmus+ și Horizon Europe

Aceeași propunere ar permite reluarea accesului la Erasmus+ și Horizon Europe pentru studenții și cercetătorii de la universitățile ungare administrate de fundații de interes public, vizate de restricțiile europene. Măsura depinde, la rândul ei, de aprobarea Consiliului UE.

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