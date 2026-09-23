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Extern· 2 min citire
Comisia Europeană propune deblocarea a 4,2 miliarde de euro pentru Ungaria. Decizia finală aparține Consiliului UE
Comisia Europeană
Comisia Europeană propune deblocarea a 4,2 miliarde de euro pentru Ungaria, după reformele privind statul de drept. Ce se întâmplă cu Erasmus+ și Horizon Europe.
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