Președintele Iranului, discurs acid la ONU. „Nu ne vom pleca niciodată capul”. Delegația SUA a părăsit sala

Publicat 23 sept. 2026, 19:32 Sursă The Guardian

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a transmis miercuri, de la tribuna Adunării Generale a ONU, un mesaj categoric după declarațiile făcute cu o zi înainte de Donald Trump. Liderul de la Teheran a susținut că Iranul nu poate fi obligat să capituleze și că presiunile exercitate asupra țării nu vor determina renunțarea la poziția sa.

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