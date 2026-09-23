Președintele Iranului, discurs acid la ONU. „Nu ne vom pleca niciodată capul”. Delegația SUA a părăsit sala

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a transmis miercuri, de la tribuna Adunării Generale a ONU, un mesaj categoric după declarațiile făcute cu o zi înainte de Donald Trump. Liderul de la Teheran a susținut că Iranul nu poate fi obligat să capituleze și că presiunile exercitate asupra țării nu vor determina renunțarea la poziția sa.
În același timp, Pezeshkian a afirmat că Iranul este pregătit pentru dialog și negocieri, însă a respins orice demers purtat prin „limbajul forței”, potrivit relatării The Guardian.
Pezeshkian răspunde direct declarațiilor lui Donald Trump
Discursul susținut de Masoud Pezeshkian la New York a fost folosit pentru a răspunde declarațiilor făcute marți de președintele Statelor Unite și pentru a prezenta poziția Teheranului în conflictul cu Washingtonul.
Liderul iranian a respins caracterizarea Iranului drept stat terorist și a susținut că, dimpotrivă, populația iraniană a fost victimă a terorismului.
Pezeshkian a acuzat Statele Unite și Israelul pentru victimele civile ale conflictului și a susținut că acțiunile militare desfășurate de Iran au avut un caracter defensiv.
În timpul acestei părți a discursului, delegația Statelor Unite a părăsit sala Adunării Generale a ONU, potrivit relatării The Guardian.
„Iranul nu poate fi făcut să se predea”
Președintele iranian a adoptat un ton ferm atunci când a vorbit despre presiunile militare și economice exercitate asupra Teheranului.
„Au testat puterea și fermitatea Iranului și au învățat că Iranul nu poate fi făcut să se predea”, a declarat Masoud Pezeshkian.
Liderul iranian a susținut că țara sa nu a declanșat războiul și că rămâne angajată în favoarea negocierilor. În același timp, el a transmis că Iranul este pregătit să se apere.
„Ne impun războiul, dar am demonstrat că nu ne este frică să luptăm, de un război care este defensiv prin natura sa, și ne vom apăra iubitul Iran, patria noastră, până la ultima suflare”, a spus Pezeshkian.
Președintele Iranului a criticat și ceea ce consideră a fi un dublu standard în privința programelor nucleare din Orientul Mijlociu, făcând referire la Israel și la inspecțiile aplicate Iranului.
Mesajul transmis direct președintelui american
Spre finalul discursului, Masoud Pezeshkian s-a adresat direct lui Donald Trump. Președintele iranian a susținut că sancțiunile și presiunile suplimentare nu vor determina Iranul să renunțe la poziția sa.
„Trebuie să știe că rezistența poporului iranian nu va face decât să crească în fața sancțiunilor, a presiunilor sporite și a intimidării sporite.
Nu ne vom pleca niciodată capul și nu vom îngenunchea”, a declarat liderul iranian.
În același timp, Pezeshkian a lăsat deschisă posibilitatea continuării demersurilor diplomatice și a negocierilor cu Statele Unite.
„Trebuie să fie înțeles de domnul Trump și de cei care încearcă să ne intimideze că suntem pregătiți pentru dialog, diplomație și negocieri, fără să acceptăm limbajul forței”, a afirmat Pezeshkian.
Iranul susține că nu urmărește arme nucleare
Programul nuclear iranian a reprezentat o altă temă importantă abordată de președintele Iranului în fața Adunării Generale a ONU.
Pezeshkian a susținut că Teheranul urmărește folosirea tehnologiei nucleare în scopuri pașnice și nu dezvoltarea de arme nucleare.
„Spunem clar: fără arme nucleare și fără limitări asupra tehnologiei nucleare pașnice”, a declarat președintele Iranului.
Pezeshkian a vorbit și despre situația din Strâmtoarea Ormuz, avertizând că extinderea războiului nu va aduce mai multă securitate în regiune.
Mesaj despre Palestina și conflictul din Orientul Mijlociu
Președintele iranian a abordat și conflictul israeliano-palestinian, descriind situația palestinienilor drept o problemă nerezolvată a comunității internaționale.
În opinia exprimată de Pezeshkian, o pace durabilă în regiune nu poate fi obținută fără rezolvarea problemei palestiniene.
„Nu putem vorbi despre pace ignorând Palestina. O pace durabilă în Asia de Vest este imposibilă fără dreptate pentru Palestina”, a afirmat liderul iranian.
Discursul său a avut loc la o zi după ce Donald Trump a avertizat, tot de la tribuna ONU, că ar putea recurge la o escaladare severă împotriva Iranului dacă nu va fi încheiat un acord.
În paralel cu schimbul public de mesaje dintre cei doi lideri, oficiali americani și iranieni au purtat la New York discuții indirecte, prin intermediari, în încercarea de a identifica o posibilă cale diplomatică.
Iranul se declară „victimă a terorismului”
Masoud Pezeshkian a revenit în discursul său și asupra acuzațiilor legate de terorism, afirmând că Iranul este, în realitate, o victimă.
Iranul este „victima terorismului”, a declarat miercuri, la tribuna ONU, președintele iranian, denunțând războiul din Iran lansat de Statele Unite și Israel la 28 februarie, relatează AFP.
În fața Adunării Generale, Massoud Pezeshkian a evocat și „asasinarea nejustificată și în afara oricărui cadru legal” a fostului ayatollah Ali Khamenei.