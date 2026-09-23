Zelenski, despre dronele căzute în România: "Am discutat cu președintele Nicușor Dan" VIDEO

Publicat 23 sept. 2026, 22:47 Sursă Realitatea PLUS

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a stat, miercuri, de vorbă cu Ana Maria Păcuraru, corespondent Realitatea Plus la Congresul SUA, singurul jurnalist din România acreditat la Casa Albă, despre problema dronelor care cad la noi în România.

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