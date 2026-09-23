Zelenski, despre dronele căzute în România: "Am discutat cu președintele Nicușor Dan" VIDEO

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a stat, miercuri, de vorbă cu Ana Maria Păcuraru, corespondent Realitatea Plus la Congresul SUA, singurul jurnalist din România acreditat la Casa Albă, despre problema dronelor care cad la noi în România.
Ana Maria Păcuraru: Domnule președinte Zelenski, ce spuneți despre dronele care cad în România?
Volodimir Zelenski: Suntem foarte îngrijorați pentru siguranța oamenilor. Am vorbit cu președintele vostru și suntem gata să ajutăm.
Incidentul cu dronă din Portul Constanța
În dimineața zilei de 5 iunie, o dronă de origine ucraineană s-a autodetonat în Portul Civil Constanța, în apropierea sediului Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Din fericire, explozia nu a provocat victime.
”În data de 05.06.2026, în jurul orei 06:20, Garda de Coastă a primit o informare din partea Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, cu privire la faptul că în Dana 78, în Portul Constanța, a fost observat un obiect plutitor, posibil dronă.(...)
Imediat după identificarea dronei, MApN a luat legătura cu omologii ucraineni, care au confirmat că au pierdut controlul operării a patru drone. Celelalte trei drone s-au autodetonat – două în larg și a treia în afara portului. Confirmarea acestor evenimente au venit atât de la partea ucraineană, cât și din datele obținute de autoritățile române. Autoritățile române au solicitat autorităților ucrainene să transmită notificări părții române de îndată în situații similare care pot genera riscuri la adresa României”, a transmis Guvernul României, printr-un comunicat.
Legat de acest incident, Ucraina a susținut că operatorii au pierdut controlul asupra aparatului și că acesta nu a fost dirijat intenționat.
Președintele Nicușor Dan a spus, la momentul respectiv, că în mod „cert”, a fost „o dronă ucraineană, parte dintr-un set de patru drone ucrainene care au pierdut controlul".
"Trebuie să spunem foarte clar, Ucraina este țara agresată, pentru orice fel de evenimente care apar, responsabilul este Rusia, pentru că Rusia este țara agresoare în acest război și Ucraina se apără așa cum reușește să o facă”, a afirmat Nicușor Dan imediat după incident.
Nicușor Dan, despre discuția cu Zelenski: „Vom avea răspunsul la toate întrebările”
Pe 16 iulie, președintele României declara că a discutat la Kiev cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, despre incidentul cu drona din Portul Constanța, care se putea transforma într-o catastrofă. Șeful statului a precizat că autoritățile ucrainene au promis că vor trimite un răspuns detaliat.
„În discuția cu președintele am ridicat problema, iar răspunsul a fost că vom avea răspunsul la toate întrebările pe care le-am pus. Există un protocol, stabilit după incidentul de la Constanța, care prevede ca comunicarea să fie directă, nu prin intermediari. Este un război nou, cu tehnologii noi, și nu mereu te gândești la toate situațiile care pot apărea. Situația a apărut. E o chestiune de săptămâni, fiindcă sunt întrebări tehnice”, afirma Dan.