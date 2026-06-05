Nicușor Dan a convocat mâine o ședință de securitate, după incidentul din Portul Constanța. Anunțul Administrației Prezidențiale
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Președintele României, Nicușor Dan, a convocat sâmbătă, o ședință de lucru dedicată analizării incidentului provocat de dronele marine care au explodat în Portul Constanța și în largul Mǎrii Negre, precum și evaluării măsurilor necesare pentru consolidarea apărării și securității pe litoralul românesc al Mării Negre.
Potrivit Administrației Prezidențiale, ședința va avea loc la ora 12:00, la sediul Brigǎzii 243 Radioelectronică și Observare (BREO) „CALATIS” din Constanța.
La reuniune vor participa reprezentanți ai principalelor instituții cu atribuții în domeniul securității și apărării naționale.
”În cadrul ședinței, vor fi analizate circumstanțele incidentului, implicațiile acestuia asupra securității naționale și regionale, precum și măsurile necesare pentru întărirea capacităților de supraveghere, prevenire și răspuns la amenințările din zona Mării Negre.
La finalul reuniunii, Președintele României va susține o declarație de presă”, a anunțat Administrația Prezidențială printr-un comunicat.
Vă reamintim că o dronă ucraineană maritimă a explodat vineri dimineață, în Portul Civil Constanța, după ce a fost bruiată de Rusia și a pătruns în apele teritoriale ale României.
”În data de 05.06.2026, în jurul orei 06:20, Garda de Coastă a primit o informare din partea Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, cu privire la faptul că în Dana 78, în Portul Constanța, a fost observat un obiect plutitor, posibil dronă.(...)
Imediat după identificarea dronei, MApN a luat legătura cu omologii ucraineni, care au confirmat că au pierdut controlul operării a patru drone. Celelalte trei drone s-au autodetonat – două în larg și a treia în afara portului. Confirmarea acestor evenimente au venit atât de la partea ucraineană, cât și din datele obținute de autoritățile române. Autoritățile române au solicitat autorităților ucrainene să transmită notificări părții române de îndată în situații similare care pot genera riscuri la adresa României”, a transmis Guvernul României, printr-un comunicat.
Ulterior, miniștrii de Apărare și Interne au solicitat omologilor ucrainieni o consultare în sistem video-conferință.
Cronologia evenimentelor
Imediat după sesizare, echipe specializate din cadrul MApN, SRI și Poliția de Frontieră, s-au deplasat la fața locului. În jurul orei 10.25, a fost detectat un semnal de autodistrugere. Au fost luate măsuri urgente pentru evacuarea personalului angrenat în cercetare, închiderea zonei din port și pentru stabilirea unei zone de siguranță de 1 kilometru;
10:28 - drona a explodat. Explozia nu a fost controlată, drona intrând în modul de autodistrugere;
10:29 - a fost activat Planul Roșu de Intervenție la nivelul municipiului Constanța. Până în momentul de față nu au fost înregistrate victime;
10:32-11:30 - au fost efectuate 6 apeluri la numărul unic de urgență 112, care sesizau explozii sau cereau explicații;
10:45 – o navă comercială, aflată la 145 km (80 mile marine) Est Constanța, a observat două explozii puternice consecutive, la o distanță de 10 mile marine (18 km) față de aceasta;
10:54 - a fost ridicat Elicopterul SMURD CT pentru susținerea intervenției;
11:05 - polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, au observat o posibilă explozie în afara portului Constanța;
11:21 - a fost transmis mesaj RO-ALERT, evacuare zonă pe o rază de 1 km, în zona costieră a Portului Constanța;
11:29 - a fost transmis al doilea mesaj RO-ALERT, pentru județele Constanța și Tulcea, pentru asigurarea măsurilor de prevenție și îndepărtare de zona costieră, respectiv de informare în situația observării dronelor;
- 11:50 - a fost ridicat un al doilea elicopter din județul Tulcea pentru cercetare-observare pe toată zona de litoral;
13.50 – a fost începută evacuarea preventivă pentru următoarele zone: faleza Cazinoului, stațiunile Costinești (plaja), Vama Veche, Mamaia și toți operatorii economici din zona litoralului;
14:35 - a fost dezactivat Planul Roșu de Intervenție.
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