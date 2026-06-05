Nicușor Dan a convocat mâine o ședință de securitate, după incidentul din Portul Constanța. Anunțul Administrației Prezidențiale

Sursă: Realitatea PLUS

Președintele României, Nicușor Dan, a convocat sâmbătă, o ședință de lucru dedicată analizării incidentului provocat de dronele marine care au explodat în Portul Constanța și în largul Mǎrii Negre, precum și evaluării măsurilor necesare pentru consolidarea apărării și securității pe litoralul românesc al Mării Negre.

Potrivit Administrației Prezidențiale, ședința va avea loc la ora 12:00, la sediul Brigǎzii 243 Radioelectronică și Observare (BREO) „CALATIS” din Constanța.

La reuniune vor participa reprezentanți ai principalelor instituții cu atribuții în domeniul securității și apărării naționale.

”În cadrul ședinței, vor fi analizate circumstanțele incidentului, implicațiile acestuia asupra securității naționale și regionale, precum și măsurile necesare pentru întărirea capacităților de supraveghere, prevenire și răspuns la amenințările din zona Mării Negre.

La finalul reuniunii, Președintele României va susține o declarație de presă”, a anunțat Administrația Prezidențială printr-un comunicat.

Vă reamintim că o dronă ucraineană maritimă a explodat vineri dimineață, în Portul Civil Constanța, după ce a fost bruiată de Rusia și a pătruns în apele teritoriale ale României.

”În data de 05.06.2026, în jurul orei 06:20, Garda de Coastă a primit o informare din partea Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, cu privire la faptul că în Dana 78, în Portul Constanța, a fost observat un obiect plutitor, posibil dronă.(...)

Imediat după identificarea dronei, MApN a luat legătura cu omologii ucraineni, care au confirmat că au pierdut controlul operării a patru drone. Celelalte trei drone s-au autodetonat – două în larg și a treia în afara portului. Confirmarea acestor evenimente au venit atât de la partea ucraineană, cât și din datele obținute de autoritățile române. Autoritățile române au solicitat autorităților ucrainene să transmită notificări părții române de îndată în situații similare care pot genera riscuri la adresa României”, a transmis Guvernul României, printr-un comunicat.

Ulterior, miniștrii de Apărare și Interne au solicitat omologilor ucrainieni o consultare în sistem video-conferință.

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