Marco Rubio avertizează că Rusia poate extinde războiul în alte țări prin atacuri hibride și sabotaje

Secretarul american de stat Marco Rubio a avertizat asupra posibilității ca războiul dintre Rusia și Ucraina să depășească granițele celor două țări. Oficialul american a spus că un atac hibrid, un act de sabotaj sau chiar o simplă neînțelegere ar putea duce la o confruntare armată directă.
Declarațiile au fost făcute miercuri, în fața presei, după o întrevedere pe care Marco Rubio a avut-o cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov, în marja Adunării Generale a ONU.
Marco Rubio se teme că războiul s-ar putea extinde
Șeful diplomației americane a explicat că una dintre preocupările Statelor Unite este ca războiul dintre Rusia și Ucraina să se extindă către alte zone și să implice alte țări.
„Una dintre îngrijorările noastre, printre multe altele, în legătură cu războiul dintre Rusia și Ucraina este că acesta s-ar putea metastaza și extinde în alte locuri”, a declarat Rubio.
Oficialul american a subliniat că o astfel de extindere nu ar trebui să apară neapărat în urma unei decizii deliberate de a deschide un nou front. Un incident sau o acțiune care scapă de sub control ar putea, în opinia sa, să ducă la o confruntare directă.
Un atac hibrid sau un sabotaj ar putea declanșa o confruntare
Marco Rubio a enumerat mai multe scenarii prin care războiul ar putea evolua într-un conflict mai larg. Printre acestea se numără atacurile hibride, sabotajele, dar și incidentele provocate de o eroare sau de o neînțelegere.
„Acest război ar putea crește în altceva, fie printr-un atac hibrid, fie printr-un sabotaj, fie printr-o neînțelegere - știți cum, un pilot a mers în direcția greșită și așa deodată ajungem la o confruntare activă”, a explicat șeful diplomației americane.
Declarația lui Rubio indică astfel și riscul unor incidente neintenționate, în care o eroare de operare sau o interpretare greșită a unei acțiuni ar putea duce la escaladarea rapidă a situației.
Statele Unite discută această preocupare cu mai multe țări
Secretarul american de stat a precizat că riscul extinderii conflictului este deja discutat în cadrul întâlnirilor diplomatice cu mai multe state.
„Ne preocupă aceste lucruri. Le-am adus în discuție la reuniuni multiple cu mai multe țări, întrucât reprezintă o preocupare reală”, a subliniat Rubio.
Declarațiile au venit după ce un jurnalist l-a întrebat despre o presupusă tentativă de sabotaj pe care Germania o atribuie Rusiei, în urma descoperirii unei drone explozive pe aeroportul german Leipzig, în apropierea unui avion de transport ucrainean.
Rubio nu a abordat în mod direct acest caz în răspunsul său mai amplu, însă a vorbit despre riscul mai larg ca atacurile hibride, sabotajele sau incidentele neprevăzute să ducă la extinderea războiului ruso-ucrainean.