Marco Rubio avertizează că Rusia poate extinde războiul în alte țări prin atacuri hibride și sabotaje

Publicat 23 sept. 2026, 22:15 Sursă Agerpres

Secretarul american de stat Marco Rubio a avertizat asupra posibilității ca războiul dintre Rusia și Ucraina să depășească granițele celor două țări. Oficialul american a spus că un atac hibrid, un act de sabotaj sau chiar o simplă neînțelegere ar putea duce la o confruntare armată directă.

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