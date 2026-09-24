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Extern· 2 min citire
Moldova negociază gaz din Marea Neagră înainte de exploatarea Neptun Deep: anunțul premierului de la Chișinău
Țeavă de gaz
Publicat24 sept. 2026, 11:06
Actualizat24 sept. 2026, 11:09
SursăRealitatea PLUS
Gazele din Marea Neagră ajung să fie contractate de Republica Moldova, înainte ca România să înceapă să scoată gaz din zăcământul Neptun Deep. Potrivit oficialilor de la Chișinău, s-au negociat deja cantități de gaz și un discount la preț.
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