Moldova negociază gaz din Marea Neagră înainte de exploatarea Neptun Deep: anunțul premierului de la Chișinău

Publicat 24 sept. 2026, 11:06 Actualizat 24 sept. 2026, 11:09 Sursă Realitatea PLUS

Gazele din Marea Neagră ajung să fie contractate de Republica Moldova, înainte ca România să înceapă să scoată gaz din zăcământul Neptun Deep. Potrivit oficialilor de la Chișinău, s-au negociat deja cantități de gaz și un discount la preț.

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