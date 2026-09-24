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Moldova negociază gaz din Marea Neagră înainte de exploatarea Neptun Deep: anunțul premierului de la Chișinău

Țeavă de gaz

Țeavă de gaz

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Scris deDana Bărăgan
Publicat24 sept. 2026, 11:06
Actualizat24 sept. 2026, 11:09
SursăRealitatea PLUS

Gazele din Marea Neagră ajung să fie contractate de Republica Moldova, înainte ca România să înceapă să scoată gaz din zăcământul Neptun Deep. Potrivit oficialilor de la Chișinău, s-au negociat deja cantități de gaz și un discount la preț.

Republica Moldova și-a asigurat din timp gaz din Neptun Deep, zăcământul uriaș din Marea Neagră care ar urma să înceapă producția din 2027.

Premierul Moldovei Vasile Tofan a anunțat că Energocom, compania de stat, mai are de cumpărat aproximativ 6,3 milioane de metri cubi pentru stocul de siguranță, însă o parte din gaze au fost deja cumpărate, iar rezervele sunt păstrate în depozite subterane din România și Ucraina.

„Negociem și contracte bilaterale, inclusiv pe termen mediu și lung. Este posibil să avem contracte directe cu producători mari. Dacă vom obține aceste contracte, ele vor fi încheiate transparent”, a declarat Vasile Tofan, potrivit MOLDPRES.

Oficialul de la Chișinău a subliniat că, pentru anul 2026–2027, Republica Moldova are deja contractate 370 de milioane de metri cubi de gaze din necesarul estimat de 390 de milioane. Tofan susține că toate achizițiile au fost efectuate transparent, sub supravegherea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

Când trebuie completate stocurile de gaze?

Anterior acestei declarații, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, preciza, în plenul Parlamentului, că Energocom are obligația de a constitui atât stocuri de securitate, cât și stocuri comerciale de gaze.

Potrivit ministrului, până la 1 octombrie mai trebuie achiziționați aproximativ 6,3 milioane de metri cubi de gaze pentru completarea obligației aferente stocului de securitate. În ceea ce privește stocurile comerciale, Energocom mai are de procurat 72,7 milioane de metri cubi, din care peste 6 milioane de metri cubi au fost deja achiziționați.

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