Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Atac rusesc asupra unei întreprinderi agricole din regiunea Harkov. Șase persoane au fost ucise
FOTO: Șeful administrației regionale a Harkivului,
Șase persoane și-au pierdut viața în urma unui atac rusesc cu drone, desfășurat joi asupra unei întreprinderi agricole din regiunea Harkov, în nord-estul Ucrainei, a anunțat premierul ucrainean Serghi Korețki, citat de AFP.
Citește și
- 15:29Melania Trump a dezvăluit detaliile dineului de stat în onoarea lui Xi Jinping: meniu american cu accente chinezești și decor în roșu
- 15:08 Kremlinul denunță transferul către Ucraina al veniturilor din activele rusești înghețate în UE. Moscova susține că măsura este ilegală
- 14:25Iranul avertizează că războiul s-ar putea extinde până în Oceanul Indian dacă SUA atacă din nou
- 13:35Dronă rusească „Gerbera”, descoperită în premieră în Republica Moldova. Era dotată cu o cameră și a explodat după impact
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News