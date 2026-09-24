Atac rusesc asupra unei întreprinderi agricole din regiunea Harkov. Șase persoane au fost ucise

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 24 sept. 2026, 14:15

Șase persoane și-au pierdut viața în urma unui atac rusesc cu drone, desfășurat joi asupra unei întreprinderi agricole din regiunea Harkov, în nord-estul Ucrainei, a anunțat premierul ucrainean Serghi Korețki, citat de AFP.

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