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Atac rusesc asupra unei întreprinderi agricole din regiunea Harkov. Șase persoane au fost ucise

FOTO: Șeful administrației regionale a Harkivului,

FOTO: Șeful administrației regionale a Harkivului,

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Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 24 sept. 2026, 14:15

Șase persoane și-au pierdut viața în urma unui atac rusesc cu drone, desfășurat joi asupra unei întreprinderi agricole din regiunea Harkov, în nord-estul Ucrainei, a anunțat premierul ucrainean Serghi Korețki, citat de AFP.

Șase persoane au fost ucise în atac

”În această dimineață, o dronă a lovit o întreprindere agricolă”, a indicat șeful guvernului de la Kiev pe Telegram. Șase persoane au fost ucise, a precizat serviciul său de presă, care a revizuit bilanțul inițial de șapte morți anunțat de premier. Serviciile de salvare regionale au evocat de asemenea șase decese.

Potrivit Parchetului din Harkov, armata rusă a efectuat această lovitură în jurul orei locale 07:35 locale asupra unei întreprinderi de prelucrare a fructelor și legumelor aparținând unei ferme situate în satul Stara Gnylytsia.

Victimele ”triau legume” în momentul atacului, potrivit serviciilor de salvare regionale, care au publicat imagini ce arată interiorul unui hangar distrus.

O rachetă Banderol ar fi fost folosită în atac

”Conform informațiilor preliminare, inamicul a utilizat o rachetă de croazieră de dimensiuni mici Banderol”, a indicat Parchetul.

Banderol este o armă hibridă ce combină caracteristici ale rachetei de croazieră cu cele ale dronei cu reacție.

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