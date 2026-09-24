Atac rusesc cu rachete balistice asupra Kievului. Cel puțin două persoane au fost ucise, iar alte șase au fost rănite

Rusia a lansat, în noaptea de miercuri spre joi, mai multe valuri de atacuri cu rachete balistice asupra Kievului. Cel puțin două persoane au fost ucise, iar alte șase au fost rănite, a anunțat primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko, citat de dpa.
Explozii puternice în tot Kievul
Mai multe explozii puternice au fost auzite în tot Kievul după declanșarea sirenelor de raid aerian. Canalele Telegram asociate armatei au raportat cel puțin 14 rachete lansate în primele trei valuri ale atacului.
Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat că echipele de intervenție au fost mobilizate în mai multe cartiere ale capitalei.
Într-unul dintre acestea, fragmente de rachetă au spart geamurile și au avariat fațada unei maternități. Nimeni din interiorul unității medicale nu a fost rănit, potrivit edilului, însă o persoană a fost ucisă în parcarea spitalului.
Într-un alt cartier, o clădire rezidențială a fost avariată, iar unii locatari ar putea fi prinși sub dărâmături, a mai spus Kliciko. Presa locală a relatat, de asemenea, despre mai multe incendii izbucnite în oraș.
Noul atac a început la scurt timp după ora locală 01:00 (22:00 GMT miercuri), după o zi în care Kievul fusese vizat de 11 alerte de raid aerian.
Drone rusești echipate cu motoare cu reacție au atacat în mod repetat capitala, iar apărarea antiaeriană ucraineană dispune de puține mijloace eficiente pentru a le contracara, în timp ce Kievul se confruntă și cu un deficit de muniție necesară interceptării rachetelor balistice.
Kliciko a precizat că două persoane au fost ucise, iar alte 45 au fost rănite în atacurile asupra Kievului de miercuri.
Zelenski cere sancțiuni mai dure și interceptoare
”Din nou, principalele ținte ale atacurilor au fost Kievul și infrastructura civilă, clădiri prezidențiale, o maternitate, infrastructura energetică și logistica”, a reacționat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat la New York pentru Adunarea Generală a ONU, pe X după o întâlnire cu congresmeni americani.
Zelenski și-a reiterat apelul pentru sancțiuni mai dure împotriva Rusiei și a celor care susțin Moscova. El a subliniat, de asemenea, că Ucraina are nevoie de mai multe rachete interceptoare pentru a se apăra împotriva atacurilor rusești cu rachete balistice.