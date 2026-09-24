Atac rusesc cu rachete balistice asupra Kievului. Cel puțin două persoane au fost ucise, iar alte șase au fost rănite

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 24 sept. 2026, 11:54

Rusia a lansat, în noaptea de miercuri spre joi, mai multe valuri de atacuri cu rachete balistice asupra Kievului. Cel puțin două persoane au fost ucise, iar alte șase au fost rănite, a anunțat primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko, citat de dpa.

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